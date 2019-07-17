На посади членів наглядової ради Приватбанку запропонували 3-х нових кандидатур

Оскільки троє з шести новообраних незалежних членів наглядової ради Приватбанку відмовились "набувати повноважень", посилаючись на неможливість виконання вимоги по електронному декларуванню, конкурсна комісія запропонувала трьох кандидатур на їх заміну.

Про це повідомив народний депутат від БПП, член комітету Верховної Ради з питань фінансової політики і банківської діяльності Павло Різаненко на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, комісія пропонує Кабінету міністрів призначити наступних кандидатур: Шьонайх-Каролат Себастіан, Томаш Ольга та Сульжик Роман.

Нагадаємо:

19 червня троє іноземців, які брали участь у конкурсі на роботу у наглядовій раді Приватбанку, відмовилися вступати на посади через "неприйнятність вимог антикорупційного законодавства України щодо електронного декларування". Проте як повідомлялось, насправді причина може бути іншою.

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