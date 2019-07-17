На должности членов набсовета Приватбанка предложили 3-х новых кандидатур

Поскольку трое из шести вновь избранных независимых членов наблюдательного совета Приватбанка отказались от полномочий, ссылаясь на невозможность выполнения требования по электронному декларированию, конкурсная комиссия предложила трех кандидатур на их замену.

Об этом сообщил народный депутат от БПП, член комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Павел Ризаненко на своей странице в Facebook.

По его словам, комиссия предлагает Кабинету министров назначить следующих кандидатур: Шьонайх-Каролат Себастьян, Томаш Ольга и Сульжик Роман.

Напомним:

19 июня трое иностранцев, участвовавших в конкурсе на работу в наблюдательном совете ПриватБанка, отказались от работы в набсовете Приватбанка из-за "неприемлемости требований антикоррупционного законодательства Украины относительно электронного декларирования". Однако, как сообщалось, на самом деле причина может быть другой.

Рекомендуем почитать:

Как Коломойский и Боголюбов вывели из Приватбанка 5,5 миллиарда долларов

Национализацию Приватбанка признали незаконной. Что это значит?

Игорь Коломойский: Я считаю, что Порошенко – моя марионетка

Замглавы НБУ Екатерина Рожкова. О манипуляциях Коломойского, будущем Приватбанка и НБУ

Экономическая правда