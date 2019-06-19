Нардеп розповів, чому троє іноземців відмовилися від роботи у наглядовій раді Приватбанку

Троє іноземців, які брали участь у конкурсі на роботу у наглядовій раді Приватбанку, відмовилися вступати на посади через "неприйнятність вимог антикорупційного законодавства України щодо електронного декларування", але насправді причина може бути іншою.

Про це написав у Facebook народний депутат (фракція "Блок Петра Порошенка") Павло Різаненко, зазначивши, що пост "не про вибори – про хід реформи корпоративного управління в державних банках".

"Хто слідкує, ті пам’ятають, що 22 травня за результатами конкурсу щодо відбору незалежних членів наглядових рад державних банків КМУ призначив склад наглядових рад трьох державних банків (по 6 незалежних членів та по 2 "залежних", ще залишилося одне вакантне "залежне" місце по квоті АП)", - нагадав депутат.

"Як член конкурсної комісії отримав повідомлення, що три новопризначені незалежні члени наглядової ради Приватбанку (члени-іноземні громадяни, які були в минулому складі ради Приватбанку) вирішили "не вступати на посаду члена наглядової ради". Причиною такого рішення вони називають неприйнятність вимог антикорупційного законодавства України щодо електронного декларування активів та доходів членами наглядових рад держбанків", - розповів Різаненко.

"Дуже здивований таким рішенням, адже під час проведення інтерв’ю з цими кандидатами кожному з них індивідуально ставилось запитання щодо того, чи знають вони про особливості українського антикорупційного законодавства і щодо електронного декларування зокрема. Відповіді були ствердні та ними зазначалось, що вони готові виконати такі вимоги", - зазначив він.

"Не виключено, що справжня причина відмови зайняти місця в наглядовій ради Приватбанку – це аж ніяк не декларування, а повернення в Україну колишнього мажоритарного акціонера Приватбанку пана Коломойського та низка судових рішень на користь Коломойського в судах першої інстанції щодо Приватбанку після зміни президента", - припустив Різаненко.

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Економічна правда