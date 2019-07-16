Центробанкам набридло рятувати світову економіку поодинці — Bloomberg

Глобальні центробанки знову "грають першу скрипку" в справі підтримки світової економіки, але багато хто вимагає, щоб уряди приєдналися до їх зусиль.

Про це пише Bloomberg.

В умовах уповільнення глобального економічного зростання Федеральна резервна система США, Європейський центробанк і, можливо, Банк Японії готуються пом'якшити грошово-кредитну політику в найближчі місяці.

Але маючи менше простору для дій, ніж в минулому, їх керівники кажуть політикам, що тим буде необхідно вжити заходів у разі стійкого просідання економіки.

Можливість озвучити ці заклики особисто випаде 17 липня, коли глави центробанків і міністри фінансів країн G-7 проведуть зустріч недалеко від Парижа.

Вони зберуться в той час, як світова економіка переживає небезпечні часи: непередбачувана торгова війна може спровокувати більш глибоке уповільнення, а деякі ринки облігацій натякають на зростаючу ймовірність рецесії.

Можливо навіть, що привід для роздумів дасть приймаюча саміт G-7 Франція, пише видання. Заходи підтримки споживання на 17 мільярдів євро, які президент Еммануель Макрон пообіцяв у відповідь на протести "жовтих жилетів", можливо, суперечать його словами про скорочення дефіциту, але виявилися своєчасними на тлі глобального уповільнення економіки. Очікується, що темпи економічного зростання Франції в 2019 році перевищать середній показник по єврозоні вперше за шість років.

"Ми бачимо, що політичні ризики посилюються всюди, тому існує досить гостра необхідність вирішити проблему нестачі зростання, від якого вигравали б всі. Цього не можна досягти за допомогою однієї лише грошово-кредитної політики", - сказав головний економіст ОЕСР Лоуренс Бун.

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