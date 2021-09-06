Алюміній подорожчав до 10-річного максимуму на тлі держперевороту у Гвінеї

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Ціни на алюміній піднялися до найвищого рівня за останнє десятиліття, оскільки політичні заворушення в Гвінеї викликали побоювання щодо постачання сировини. Гвінея є одним з найбільших в світі постачальників бокситів - сировини для виробництва алюмінію.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що у понеділок ф'ючерси на алюміній на Лондонській біржі подорожчали на 1,8% до 2775,5 дол за тонну - це максимум з травня 2011 року.

При цьому, ф'ючерсні контракти на алюміній, які торгуються в Китаї, за день подорожчали на 3,4%, піднявшись до максимуму з 2006 року. Пізніше ріст скоректувався до 2,2%.

Як пише Bloomberg, алюміній дорожчає на тлі держперевороту в Гвінеї, яка є одним з найбільших в світі постачальників бокситів - ця сировина використовується для виробництва алюмінію.

"Інвестори дуже стурбовані, враховуючи, що Китай купує велику частину бокситів з Гвінеї", - сказав агентству головний аналітик Beijing Antaike Information Development по алюмінію Сюн Хуей.

Але, за словами експерта, поки повідомлень про перебої у виробництві металу не надходило.

Він також заявив, що інвестори звертають увагу і на триваючі скорочення виробництва алюмінію в китайській провінції Гуансі, які можуть привести до ще більшого звуження ринку.

Bloomberg додає, що Китай - найбільший в світі виробник алюмінію, а 55% бокситів в країну поставляє Гвінея.

Агентство нагадує, що цього року ціни на алюміній зросли приблизно на 40% на тлі сезонного дефіциту електроенергії в країні і прагнення Пекіна обмежити викиди вуглеводнів, що позначилося на роботі китайської алюмінієвої промисловості.

На вартості металу також позначилося відновлення світової економіки після пандемії.

Нагадаємо:

Лідер заколотників Гвінеї Мамаді Думбая заявив про арешт президента країни Альфи Конде, а також розпуск парламенту і уряду.

Раніше в неділю в центрі столиці Гвінеї Конакрі лунали потужні постріли, на вулицях біля президентського палацу з'явилися військові та колони бронемашин.

Економічна правда