Світовий ринок облігацій покаже найгірший результат за 22 роки – медіа

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2021 рік стане найгіршим роком для світового боргового ринку починаючи з 1999 року.

Про це пише Financial Times.

Агрегований індекс боргових паперів Barclays, до якого входять випуски державних та корпоративних облігацій різних країн, з початку 2021 року показує негативну прибутковість –4,8%.

Головна причина – швидке прискорення інфляції: боргові папери завжди демонструють гостру реакцію зростання цін.

Падіння боргового ринку багато в чому було обумовлено двома періодами активного розпродажу держоблігацій, пише FT.

На початку року інвестори скидали довгострокові держоблігації в очікуванні якнайшвидшого відновлення економік після ковідних обмежень та зростання цін (так званий ефект "рефляції").

Восени інвестори почали продавати папери з меншою дюрацією у міру того, як світові центробанки почали давати сигнали про збільшення ключових ставок.

Як зазначає видання, за кілька десятків років ринок облігацій рідко демонстрував таку негативну динаміку. Востаннє це сталося в епоху розквіту доткомів 1999 року, коли індекс Barclays втратив 5,2%.

Нагадуємо:

У США індекс споживчих цін за підсумками листопада зріс на 6,8% рік – це рекордний показник майже за 40 років. Прибутковість 10-річних казначейських облігацій зросла з 0,93% на початку року до 1,49%, а дворічних – з 0,12% до 0,65%.