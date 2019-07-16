Центробанкам надоело спасать мировую экономику в одиночку — Bloomberg

Глобальные центробанки вновь "играют первую скрипку" в деле поддержки мировой экономики, но многие требуют, чтобы правительства присоединились к их усилиям.

Об этом пишет Bloomberg.

В условиях замедления глобального экономического роста Федеральная резервная система США, Европейский центробанк и, возможно, Банк Японии готовятся смягчить денежно-кредитную политику в ближайшие месяцы.

Но имея меньше простора для действий, чем в прошлом, их руководители говорят политикам, что тем будет необходимо принять меры в случае устойчивого проседания экономики.

Возможность озвучить эти призывы лично представится 17 июля, когда главы центробанков и министры финансов стран G-7 проведут встречу недалеко от Парижа.

Они соберутся в то время, как мировая экономика переживает опасные времена: непредсказуемая торговая война может спровоцировать более глубокое замедление, а некоторые рынки облигаций намекают на растущую вероятность рецессии.

Возможно даже, что повод для размышления даст принимающая саммит G-7 Франция, пишет издание. Меры поддержки потребления на 17 миллиардов евро, которые президент Эммануэль Макрон пообещал в ответ на протесты "желтых жилетов", возможно, противоречат его словам о сокращении дефицита, но оказались своевременными на фоне глобального замедления экономики. Ожидается, что темпы экономического роста Франции в 2019 году превысят средний показатель по еврозоне впервые за шесть лет.

"Мы видим, что политические риски усиливаются повсюду, поэтому существует весьма острая необходимость решить проблему нехватки роста, от которого выигрывали бы все. Этого нельзя достичь с помощью одной только денежно-кредитной политики", - сказал главный экономист ОЭСР Лоуренс Бун.

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