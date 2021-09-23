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ФРС США зберегла відсоткову ставку і анонсувала згортання антикризових заходів

Четвер, 23 вересня 2021, 10:20
 
Unsplash

Федеральна резервна система США зберегла відсоткову ставку за федеральними кредитними коштами у діапазоні 0-0,25% річних, а також анонсувала згортання антикризових заходів.

Про це йдеться у релізі Федерального комітету з операцій на відкритому ринку (FOMC) за підсумками засідання, яке пройшло 21 -22 вересня.

Як зазначає Bloomberg, рішення співпало з прогнозами учасників ринку та аналітиків.

У Федрезерві заявили, що продовжать щомісяця викуповувати активи на загальну суму 120 млрд дол, в тому числі US Treasuries на 80 млрд дол і іпотечні бонди на 40 млрд дол.

Голова ФРС США Джером Павелл заявив, що в листопаді ФРС оголосить про старт згортання програми кількісного пом'якшення.

"Ми вважаємо, що те, що ми бачимо зараз – це інфляція у певних категоріях товарів та послуг, на які прямо вплинула ця унікальна історична подія, яку ще жоден з нас раніше не переживав", - заявив раніше Павелл під час свого виступу у Сенаті США.

У ФРС заявили, що однією з ключових цілей своєї роботи ставить забезпечення цінової стабільності. Ціль, до якої прагне ФРС - інфляція на рівні 2% на рік.

На засіданні Федерального комітету з відкритих ринків 22 вересня середній прогноз по інфляції до 2022 року зріс до 2,2% (прогноз червня на наступний рік був 2,1%). Очікування на 2023 рік залишаються незмінними - 2,2%.

"Думайте про наше останнє засідання (з питань монетарної політики – ЕП) як про таке, де ми "почали говорити про те, аби почати говорити" про скорочення програми викупу активів", - заявив Павелл за підсумками засідання ФРС 16 червня.

Більш чіткіші сигнали ФРС послав інвесторам всього світу на засіданні 22 вересня, йдеться у статті ЕП.

"Якщо прогрес у досягненні цілей ФРС щодо зайнятості та інфляції "продовжуватиметься, як очікується, в цілому, комітет вважає, що скоро може бути виправданим помірне скорочення темпів придбання активів", - йдеться у заяві Федерального комітету з відкритого ринку ФРС від 22 вересня.

Голова ФРС заявив за підсумками засідання, що Федрезерв може оголосити про старт згортання програми кількісного пом'якшення вже на наступному засіданні, яке пройде 2-3 листопада. Павелл не виключив, що програма викупу активів може бути завершена до середини 2022 року.

Очікується, що скорочувати програми з наповнення ринків грошима центробанк США почне вже у листопаді цього року, а повністю припинить викуповувати активи до середини наступного.

Читайте детальніше у статті ЕП: Друкарський верстат зробив свою справу, США планують згортати антикризові заходи. До чого готуватись світу та Україні?

Економічна правда

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