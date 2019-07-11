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ЄС виділить 6 мільйонів євро на впорядкування сміттєзвалища в Хмельницькому

Четвер, 11 липня 2019, 15:58

ЄС вкладе 6 млн євро у проєкт упорядкування сміттєзвалища в Хмельницькому, а також мобілізує інвестиції для забезпечення захисту тамтешніх підземних вод від забруднення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Єврокомісії. 

У Хмельницькому муніципальне підприємство "Спецкомунтранс" щорічно збирає 92 тис. тонн сміття з понад 1500 місць по всьому місту, включаючи лікарні, школи, офіси, ресторани і будинки. 

Ці відходи відвантажують на 10-гектарне звалище, яке розташоване на краю міста і якому вже 60 років. Це небезпека для навколишнього середовища через викиди газів і запахів та забруднення води.

ЄС покриє частину витрат проєкту, поєднуючи гранти ЄС з кредитами та іншими видами фінансування від банків розвитку та приватних інвесторів. 

"Ми скоротимо викиди двоокису вуглецю майже на мільйон тонн протягом всього проєкту, а також парникові гази, такі як метан. На місцевому рівні ми покладемо край пожежам, які викидають токсичний дим", - каже заступник міського голови Хмельницького Володимир Гончарук.

Гончарук зазначає, що цей міський проєкт є першим у своєму роді в Україні.  

"Крім того, будуть створені робочі місця для багатьох внутрішньо переміщених осіб зі східної частини України, що дозволить їм краще інтегруватися в місцеві громади", - йдеться у повідомленні.

ЄС надає грант за Зовнішнім інвестиційним планом, який об’єднав більшість наявних інвестиційних програм Євросоюзу у країнах сусідства ЄС та тропічної Африки в рамках єдиного інструменту Європейського фонду сталого розвитку.

Європейська правда

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