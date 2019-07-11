ЕС выделит 6 миллионов евро на упорядочение свалки в Хмельницком

ЕС вложит 6 млн евро в проект упорядочения свалки в Хмельницком, а также мобилизует инвестиции для обеспечения защиты местных подземных вод от загрязнения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

В Хмельницком муниципальное предприятие "Спецкоммунтранс" ежегодно собирает 92 тыс. тонн мусора с более 1500 мест по всему городу, включая больницы, школы, офисы, рестораны и дома.

Эти отходы отгружают на 10-гектарную свалку, которая расположена на краю города, и которой уже 60 лет. Это опасность для окружающей среды из-за выбросов газов и запахов, а также загрязнения воды.

ЕС покроет часть расходов проекта, совмещая гранты ЕС с кредитами и другими видами финансирования от банков развития и частных инвесторов.

"Мы сократим выбросы двуокиси углерода почти на миллион тонн в рамках проекта, а также парниковые газы, такие как метан. На местном уровне мы положим конец пожарам, которые выбрасывают токсичный дым", - говорит заместитель городского головы Хмельницкого Владимир Гончарук.

Гончарук отмечает, что этот городской проект является первым в своем роде в Украине.

"Кроме того, будут созданы рабочие места для многих внутренне перемещенных лиц из восточной части Украины, что позволит им лучше интегрироваться в местные общины", - говорится в сообщении.

ЕС предоставляет грант по Внешнему инвестиционному плану, который объединил большинство имеющихся инвестиционных программ Евросоюза в странах соседства ЕС и тропической Африки в рамках единого инструмента Европейского фонда устойчивого развития.

Европейская правда