ЕС выделит 6 миллионов евро на упорядочение свалки в Хмельницком
ЕС вложит 6 млн евро в проект упорядочения свалки в Хмельницком, а также мобилизует инвестиции для обеспечения защиты местных подземных вод от загрязнения.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.
В Хмельницком муниципальное предприятие "Спецкоммунтранс" ежегодно собирает 92 тыс. тонн мусора с более 1500 мест по всему городу, включая больницы, школы, офисы, рестораны и дома.
Эти отходы отгружают на 10-гектарную свалку, которая расположена на краю города, и которой уже 60 лет. Это опасность для окружающей среды из-за выбросов газов и запахов, а также загрязнения воды.
ЕС покроет часть расходов проекта, совмещая гранты ЕС с кредитами и другими видами финансирования от банков развития и частных инвесторов.
"Мы сократим выбросы двуокиси углерода почти на миллион тонн в рамках проекта, а также парниковые газы, такие как метан. На местном уровне мы положим конец пожарам, которые выбрасывают токсичный дым", - говорит заместитель городского головы Хмельницкого Владимир Гончарук.
Гончарук отмечает, что этот городской проект является первым в своем роде в Украине.
"Кроме того, будут созданы рабочие места для многих внутренне перемещенных лиц из восточной части Украины, что позволит им лучше интегрироваться в местные общины", - говорится в сообщении.
ЕС предоставляет грант по Внешнему инвестиционному плану, который объединил большинство имеющихся инвестиционных программ Евросоюза в странах соседства ЕС и тропической Африки в рамках единого инструмента Европейского фонда устойчивого развития.
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