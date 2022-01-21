Україна інвестувала 600 млн євро у рамках підготовки до синхронізації з європейською ENTSO-E

Герман Галущенко фото: міненерго

У рамках підготовки до синхронізації з європейською енергомережею ENTSO-E Україна інвестувала в модернізацію енергосистеми понад 600 млн євро.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко на брифінгу у Брюсселі за результатами зустрічі з єврокомісаром з питань енергетики Кадрі Сімсон, передає "Інтерфакс-Україна".

"Україна сама інвестувала понад 600 млн євро у модернізацію енергосистеми для цієї синхронізації (з європейською енергосистемою). Наразі ми на фінальному етапі", - сказав міністр.

"Цього року ми плануємо ізольований режим - двічі, взимку та влітку, і після цього ми зможемо показати, що енергосистема готова до об'єднання", - додав він.

За його словами, для синхронізації залишилося вирішити декілька технічних питань.

"Насправді, ми вже все зробили. Є декілька технічних речей, які необхідно доробити", - зазначив Галущенко.

Він запевнив, що Україна має абсолютну підтримку Європи у своєму прагненні об'єднатися із європейською енергосистемою.

"Є абсолютна підтримка України, офіційна підтримка наших планів синхронізації", - резюмував міністр.

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Нагадуємо:

Консорціум європейських операторів систем передачі підтвердив можливість синхронізації Об'єднаної енергосистеми України із європейською мережею передачі електроенергії ENTSO-E.

17 грудня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ухвалила остаточне рішення про сертифікацію НЕК "Укренерго" за стандартами ISO.

Сертифікація Укренерго є однією з умов синхронізації ОЕС України з ENTSO-E.

НЕК "Укренерго" планує подати заявку на статус члена-спостерігача в європейській мережі операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E.

ENTSO-E – європейська мережа операторів системи передачі електроенергії, що об'єднує 43 операторів у 36 країнах Європи.