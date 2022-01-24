ЄС виділить 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги Україні

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Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала нову програму макрофінансової допомоги Україні обсягом 1,2 млрд євро.

Про це вона заявила під час брифінґу 24 січня.

За її словами, "новий макрофінансовий пакет допоможе Україні адресувати фінансові потреби, викликані конфліктом", а також підтримати стійкість країни.

It will help Ukraine now, to address financing needs due to the conflict & support the country’s resilience-building efforts.⁰

It consists of:



1. New macro-financial assistance package of €1.2 billion



2. Doubling of bilateral assistance this year, with another €120 million pic.twitter.com/N6lzD6Izj8 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 24, 2022

Вона висловила сподівання, що Рада Європи та Європарламент схвалить виділення відповідної допомоги якнайшвидше. Після цього Україна отримає перший транш у 600 млн євро.

Водночас голова ЄК анонсувала нову макрофінансову програму співпраці з Україною з більшим обсягом фінансування. Його метою буде підтримка процесу модернізації в Україні.

Крім того, ЄС подвоює суму виділених Україні грантів на 120 млн євро цьогоріч.

Нагадуємо:

Єврокомісія 25 жовтня перерахувала Україні другий транш у 600 млн євро макрофінансової допомоги внаслідок пандемії.

Україна та ЄС 23 липня 2020 року офіційно схвалили домовленість про макрофінансову допомогу - кредит на суму 1,2 млрд євро.

Економічна правда





