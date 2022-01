ЄС виділить 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги Україні

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала нову програму макрофінансової допомоги Україні обсягом 1,2 млрд євро.

Про це вона заявила під час брифінґу 24 січня.

За її словами, "новий макрофінансовий пакет допоможе Україні адресувати фінансові потреби, викликані конфліктом", а також підтримати стійкість країни.

It will help Ukraine now, to address financing needs due to the conflict & support the country’s resilience-building efforts.⁰

It consists of:



1. New macro-financial assistance package of €1.2 billion



2. Doubling of bilateral assistance this year, with another €120 million pic.twitter.com/N6lzD6Izj8