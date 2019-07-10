Звіт ООН: зміна клімату гальмує роботу з подолання бідності й голоду

Голод зростає, і світ не наближається до подолання крайньої бідності до 2030 року та досягнення інших цілей ООН, насамперед тому, що прогрес підриває вплив зміни клімату та зростання нерівності.

Про це свідчить новий звіт про прогрес у досягненні 17 цілей ООН, повідомляє "Європейська правда", посилаючись на АР.

Доповідь виокремлює досягнення в деяких сферах, зокрема зниження на 49% дитячої смертності в період з 2000 по 2017 рік, а також електрифікацію, яка зараз досягає майже 90% населення світу.

Але Лю Женьмін, заступник Генерального секретаря ООН з економічних і соціальних питань, сказав, що, попри деякі досягнення, "монументальні виклики залишаються".

Він заявив, що найбільш актуальною сферою дій є зміна клімату, яка "може вплинути на прогрес, досягнутий за останні кілька десятиліть" у зниженні рівня бідності та покращенні життя мільйонів людей у ​​всьому світі.

Згідно з доповіддю, втрата біорізноманіття відбувається прискореними темпами, і "ризик вимирання видів погіршився майже на 10% за останні 25 років". Глобальні температури зросли, кислотність океанів зросла на 26% з доіндустріальних часів, а "інвестиції у викопне паливо продовжують бути вищими, ніж інвестиції в кліматичну діяльність", сказано в документі.

Лю сказав, що в доповіді також видно, що "нерівність зростає", і "це ще один великий виклик для світу".

Першою з 17 цілей, прийнятих світовими лідерами 2015 року, є усунення крайньої бідності - зменшення кількості людей, які живуть менше ніж на 1,90 долара на день. Друга мета - припинити голод, досягти продовольчої безпеки та сприяти сталому сільському господарству. Згідно з доповіддю, жодної мети не вдасться досягнути до 2030 року.

Хоча кількість людей, що живуть у крайній бідності, скоротилася до 8,6% населення світу у 2018 році, в доповіді сказано, що темпи уповільнюються, а прогнози кажуть, що до 2030 року 6% людей все ще житимуть у крайній бідності, якщо поточні тенденції збережуться.

Франческа Перуччі, головний статистик у Департаменті економічних і соціальних питань ООН, сказала, що близько 736 мільйонів людей досі живуть у крайній бідності по всьому світу, зокрема 413 мільйонів в Африці на південь від Сахари.

У той час як Лю сказав, що стосовно 16 цілей ООН досягнуто "доброго прогресу", він сказав, що "не було доброго прогресу" у припиненні голоду, який він назвав "трагедією для міжнародної спільноти".

У звіті зазначається, що жінки складають 39% робочої сили, але мають лише 27% керівних посад. У 2017 році 785 мільйонів людей не мали доступу до чистої питної води, у той час як 673 мільйонам не вистачало систем санітарії, більшість з них - у Південній Азії.

Європейська правда