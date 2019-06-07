"Нафтогаз" наполягає на тристоронньому форматі переговорів із "Газпромом"

Глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв підозрює у пропозиціях "Газпрому" про нібито готовність знизити ціну на газ для України наявність неприйнятних умов і наполягає на тристоронньому форматі переговорів за участю представників Євросоюзу.

Про це глава НАК написав у Facebook.

Він підкреслив, що "Нафтогаз" завжди готовий до переговорів, але виключно в тристоронньому форматі.

"Будь-які нові контракти повинні укладатися на основі європейських норм і з повагою до рішень міжнародних арбітражів", - написав він.

Коболєв нагадав, що Стокгольмський арбітраж переглянув контракт "Газпрому" і "Нафтогазу" на поставку газу, визнавши низку його умов дискримінаційними і зобов'язавши росіян продавати Україні газ у першому кварталі-2019 за 300 дол за 1000 куб. м, а в другому - за 221 дол, але робити це "Газпром" "чомусь" відмовляється.

Глава НАК зазначив, що натомість українська компанія купує газ у Європі істотно дешевше: у першому кварталі - за 259 дол, у другому - за 212 дол, липнева ціна - 178 дол.

"За яких умов "Газпром", який не хоче постачати Україні газ навіть за дуже вигідною для нього ціною, піде на радикальне зниження? Прощення боргу "Газпрому" "Нафтогазу", відмовитися від будь-яких арбітражів, незастосування європейських правил у газовій сфері? Такий сценарій насправді означав би для Росії додаткові мільярдні прибутки, а для України - втрати і повернення до повної залежності від Кремля", - вважає Коболєв.

Раніше у п'ятницю глава правління "Газпром" Олексій Міллер заявив про готовність почати переговори про прямі поставки в Україну, які дозволять знизити ціну на газ для споживачів на 25% від тієї, що діє наразі, і пов'язав їх із переговорами про продовження транзиту на період після 2019 року.

Міллер висловився за прямі переговори з Києвом щодо газових питань, тоді як останні роки сторони зустрічаються переважно у тристоронньому форматі за участю представників Єврокомісії.

У прес-службі НАК підкреслили, що нинішню заяву "Газпрому" оцінювати складно, так як не ясно, яку саме ціну він пропонує знизити на 25% і на яких умовах.

"Поки пропозиція "Газпрому" виглядає менш привабливо, ніж ціни, доступні Україні на європейському ринку. Запрошуємо російську сторону на тристоронні переговори. Ми розуміємо, що домовленість про продовження транзиту через Україну важливіша для "Газпрому", ніж відновлення прямих поставок ", - підкреслили в прес-службі "Нафтогазу".

Нагадаємо, що раніше Коболєв заявив, що "Газпром" і європейські постачальники готуються до чергової "газової війни".

Економічна правда