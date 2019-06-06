Газпром і європейські постачальники готуються до чергової "газової війни" – Коболєв

Газпром готується до зими та чергової "газової війни", і європейські постачальники – також.

Про це написав у Facebook голова НАК "Нафтогаз-України" Андрій Коболєв.

За його словами, транзит газу через Україну за 5 місяців зріс на 8% - додаткові обсяги закачують до сховищ.

В європейських ПСГ, які публікують дані, зараз вже на 20 млрд куб.м. більше газу, аніж в середньому за два попередні роки. Приріст запасів в них складає 60% до показника за аналогічний період 2018 року, зазначив глава НАК.

"Ми також закуповуємо додатковий газ, Україна вже імпортувала на 20% більше газу, ніж на ту ж дату минулого року. Станом на 1 червня в українських підземках 11,5 млрд куб. м. – це на 1,8 млрд куб. м більше, ніж торік", - додав Коболєв.

За його словами, якщо продовжимо накопичувати газ такими темпами, до початку опалювального сезону вийдемо на необхідний рівень 20 млрд куб.м.

"Тоді ми будемо готові до будь-яких дій Газпрому, і позиція України у переговорах буде захищеною", - підкреслив глава НАК.

Водночас він акцентував увагу на тому, що на заваді може стати дефіцит обігових коштів у Нафтогазу.

"За той газ, який ми поставили раніше, "газзбути" та виробники тепла заборгували 61,4 млрд грн. Це удвічі більше, ніж нам потрібно, щоб якісно підготуватися до зими", - підкреслив глава НАК.

Ще один фактор дефіциту - вимога Кабміну сплатити 90% нашого прибутку у якості дивідендів уже до кінця червня.

"Саме зараз, коли нам потрібні гроші на закупівлю газу на зиму, це для нас надзвичайний виклик. Доводиться обирати - дивіденди зараз, чи захист від кризи", - пояснив глава Нафтогазу.

Він нагадав також, що частині державних підприємств уряд дозволив платити лише 30% прибутку.

"Нам не завадила б хоча б розстрочка, поки ми не почнемо продавати газ", - зазначив Коболєв.

Другий шлях - залучити кредитні кошти. Написав Коболєв.

"Для цього необхідний дозвіл та активна участь Кабінету міністрів як нашого єдиного акціонера. Поки в наповненні підземних сховищ ми рухаємося за графіком. Але якщо проблему ліквідності не вирішити у найближчі тижні - закупити газ у достатніх обсягах буде неможливо. Ситуація вимагає термінової уваги на найвищому рівні", - резюмував глава НАК.

Нагадаємо, що на початку травня Коболєв заявив, що Україна може отримати поставки американського газу.

У квітні "Газпром" різко збільшив транзит газу через Україну.

Нагадуємо:

У січні Єврокомісія висунула пропозицію НАК "Нафтогаз України" та російському "Газпрому" щодо умов транзиту газу після 2019 року.

"Газпром" заявив, що може зберегти транзит газу через Україну у розмірі 10-15 млрд кубометрів на рік, якщо українська сторона доведе економічну доцільність нового контракту.

Планується, що "Північний потік-2" буде транспортувати близько 55 млрд кубометрів російського газу щорічно з РФ через Балтійське море до Німеччини.

Противники проекту - Польща, країни Балтії, Україна та США - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже поставляє близько третини обсягів газу в ЄС.

Глава "Газпрому" Алексєй Міллер раніше заявив, що "Газпром" готовий почати поставки газу по "Північному потоку-2" з 1 січня 2020 року.

Міністерство енергетики РФ очікує, що Росії та Україні вдасться домовитися про продовження контракту на транзит газу через Україну до Євросоюзу.

Економічна правда