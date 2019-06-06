Всі розділи
Укр / Рус

Газпром і європейські постачальники готуються до чергової "газової війни" – Коболєв

Четвер, 6 червня 2019, 15:46

Газпром готується до зими та чергової "газової війни", і європейські постачальники – також.

Про це написав у Facebook голова НАК "Нафтогаз-України" Андрій Коболєв.

За його словами, транзит газу через Україну за 5 місяців зріс на 8% - додаткові обсяги закачують до сховищ.

В європейських ПСГ, які публікують дані, зараз вже на 20 млрд куб.м. більше газу, аніж в середньому за два попередні роки. Приріст запасів в них складає 60% до показника за аналогічний період 2018 року, зазначив глава НАК.

"Ми також закуповуємо додатковий газ, Україна вже імпортувала на 20% більше газу, ніж на ту ж дату минулого року. Станом на 1 червня в українських підземках 11,5 млрд куб. м. – це на 1,8 млрд куб. м більше, ніж торік", - додав Коболєв.

За його словами, якщо продовжимо накопичувати газ такими темпами, до початку опалювального сезону вийдемо на необхідний рівень 20 млрд куб.м.

"Тоді ми будемо готові до будь-яких дій Газпрому, і позиція України у переговорах буде захищеною", - підкреслив глава НАК.

Водночас він акцентував увагу на тому, що на заваді може стати дефіцит обігових коштів у Нафтогазу.
"За той газ, який ми поставили раніше, "газзбути" та виробники тепла заборгували 61,4 млрд грн. Це удвічі більше, ніж нам потрібно, щоб якісно підготуватися до зими", - підкреслив глава НАК.

Ще один фактор дефіциту - вимога Кабміну сплатити 90% нашого прибутку у якості дивідендів уже до кінця червня.

"Саме зараз, коли нам потрібні гроші на закупівлю газу на зиму, це для нас надзвичайний виклик. Доводиться обирати - дивіденди зараз, чи захист від кризи", - пояснив глава Нафтогазу.

Він нагадав також, що частині державних підприємств уряд дозволив платити лише 30% прибутку.

"Нам не завадила б хоча б розстрочка, поки ми не почнемо продавати газ", - зазначив Коболєв.

Другий шлях - залучити кредитні кошти. Написав Коболєв.

"Для цього необхідний дозвіл та активна участь Кабінету міністрів як нашого єдиного акціонера. Поки в наповненні підземних сховищ ми рухаємося за графіком. Але якщо проблему ліквідності не вирішити у найближчі тижні - закупити газ у достатніх обсягах буде неможливо. Ситуація вимагає термінової уваги на найвищому рівні", - резюмував глава НАК.

Нагадаємо, що на початку травня Коболєв заявив, що Україна може отримати поставки американського газу.

У квітні "Газпром" різко збільшив транзит газу через Україну.

Нагадуємо:

У січні Єврокомісія висунула пропозицію НАК "Нафтогаз України" та російському "Газпрому" щодо умов транзиту газу після 2019 року.

"Газпром" заявив, що може зберегти транзит газу через Україну у розмірі 10-15 млрд кубометрів на рік, якщо українська сторона доведе економічну доцільність нового контракту.

Планується, що "Північний потік-2" буде транспортувати близько 55 млрд кубометрів російського газу щорічно з РФ через Балтійське море до Німеччини.

Противники проекту - Польща, країни Балтії, Україна та США - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже поставляє близько третини обсягів газу в ЄС.

Глава "Газпрому" Алексєй Міллер раніше заявив, що "Газпром" готовий почати поставки газу по "Північному потоку-2" з 1 січня 2020 року.

Міністерство енергетики РФ очікує, що Росії та Україні вдасться домовитися про продовження контракту на транзит газу через Україну до Євросоюзу.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Нафтогаз Коболєв газ уряд

powered by lun.ua
Матеріали за темою
"Нафтогаз" повинен знизити ціну на газ для населення ще майже на гривню — уряд 6 червня 2019, 10:20
Гройсман обурився підвищенню цін на газ "прожерливим монополістом" 5 червня 2019, 14:41
Кабмін не має повноважень для контролю над “Нафтогазом” — Рахункова палата 5 червня 2019, 11:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!