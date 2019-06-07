"Нафтогаз" настаивает на трехстороннем формате переговоров с "Газпромом"

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев подозревает в предложениях "Газпрома" о якобы готовности снизить цену на газ для Украины наличие неприемлемых условий и настаивает на трехстороннем формате переговоров с участием представителей Евросоюза.

Об этом глава НАК написал в Facebook.

Он подчеркнул, что "Нафтогаз" всегда готов к переговорам, но исключительно в трехстороннем формате.

"Любые новые контракты должны заключаться на основе европейских норм и с уважением к решениям международных арбитражей", – написал он.

Коболев напомнил, что Стокгольмский арбитраж пересмотрел контракт "Газпрома" и "Нафтогаза" на поставку газа, признав ряд его условий дискриминационными и обязав россиян продавать Украине газ в первом квартале 2019 года по 300 долл за 1000 куб. м, а во втором – за 221 долл, но делать это "Газпром" "почему-то" отказывается.

Глава НАК отметил, что вместо этого украинская компания покупаем газ в Европе существенно дешевле: в первом квартале - по 259 долл, во втором - по 212 долл, июльская цена – 178 долл.

"При каких условиях Газпром, который не хочет поставлять Украине газ даже по очень выгодной для него цене, пойдет на радикальное снижение? Прощение долга "Газпрома" "Нафтогазу", отказаться от любых арбитражей, неприменение европейских правил в газовой сфере? Такой сценарий на самом деле означал бы для России дополнительные миллиардные прибыли, а для Украины - потери и возвращения в полную зависимость от Кремля", – считает Коболев.

Ранее в пятницу глава правления "Газпром" Алексей Миллер заявил о готовности начать переговоры о прямых поставках в Украину, которые позволят снизить цену на газ для потребителей на 25% от существующей, и увязал их с переговорами о продлении транзита на период после 2019 года.

Миллер высказался за прямые переговоры с Киевом по газовым вопросам, тогда как последние годы стороны встречаются преимущественно в трехстороннем формате с участием представителей Еврокомиссии.

В пресс-службе НАК подчеркнули, что нынешнее заявление "Газпрома" оценивать сложно, так как не ясно, какую именно цену он предлагает снизить на 25% и на каких условиях.

"Пока предложение Газпрома выглядит менее привлекательно, чем цены, доступные Украине на европейском рынке. Приглашаем российскую сторону на трехсторонние переговоры. Мы понимаем, что договоренность о продолжении транзита через Украину важнее для "Газпрома", чем возобновление прямых поставок", - подчеркнули в пресс-службе "Нафтогаза".

Напомним, что ранее Коболев заявил, что "Газпром" и европейские поставщики готовятся к очередной "газовой войне".

Экономическая правда