Суд підтвердив перемогу облгазу Фірташа над НКРЕКП у справі про 600 мільйонів

Шостий апеляційний адміністративний суд підтвердив рішення суду першої інстанції за позовом АТ "Харківгаз" до Нацкомісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, зобов'язавши регулятора встановити для компанії економічно обґрунтований тариф, включивши до нього відшкодування 589,9 мільйона гривень збитків.

Про це повідомили у "Харківгазі", передає "Інтерфакс-Україна".

Йдеться, зокрема, про компенсацію збитків, понесених компанією у результаті встановлення для неї тарифу, в якому обсяг природного газу для виробничо-технологічних витрат (ПТВ) було враховано не на достатньому рівні.

Згідно з рішенням суду від 15 травня 2019 року, НКРЕКП зобов'язана включити до тарифу компенсацію вартості газу на ПТВ за 2014-2015 рр. у розмірі 230,3 млн грн, за 2016-2017 рр. - 124 млн грн, за минулий рік - 235,3 млн грн.

Так, за даними "Харківгазу", ціна палива, врахована Нацкомісією в тарифі, становить 5,8 тис. грн за 1 тис. куб. м газу, тоді як фактична середньозважена ціна за 2018 рік становить понад 11 тис. грн.

Раніше аналогічне рішення Шостий апеляційний адмінсуд виніс щодо позову АТ "Дніпропетровськгаз" про компенсацію Нацкомісією 1,038 млрд грн збитків від необґрунтованого тарифу на розподіл.

Як повідомлялося, газорозподільні компанії неодноразово порушували питання обліку на неналежному рівні обсягів газу для ПТВ у встановлених регулятором тарифах, а також питання обліку газу для ПТВ за заниженою вартістю. За даними "Регіональної газової компанії" (РГК), збитки операторів газорозподільних мереж, зокрема і через занижений тариф, за останні п'ять становлять 40 млрд грн.

Нагадаємо, раніше Шостий апеляційний адміністративний суд Києва зобов'язав Національну комісію, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, компенсувати АТ "Дніпропетровськгаз" Дмитра Фірташа 1,038 мільярда гривень збитків, понесених у результаті встановлення в 2016 році тарифу на розподіл природного газу.