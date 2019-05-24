Облгаз Фірташа вимагає мільярд у Нацкомісії, щоб виплатити борг "Нафтогазу"

Шостий апеляційний адміністративний суд Києва зобов'язав Національну комісію, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, компенсувати АТ "Дніпропетровськгаз" Дмитра Фірташа 1,038 мільярда гривень збитків, понесених у результаті встановлення в 2016 році тарифу на розподіл природного газу.

Про це повідомив глава правління АТ Іван Вакуленко, передає "Інтерфакс-Україна".

Відповідне рішення було прийнято судом у середині квітня.

Вакуленко повідомив, що ніякої реакції від регулятора не було.

"Ми зі свого боку вимагаємо негайно переглянути тариф і як можна швидше вирішити питання з нашої заборгованістю перед НАК "Нафтогаз України", - сказав він.

Йдеться, зокрема, про сформовану заборгованість газорозподільної компанії перед НАК у сумі близько 360 млн грн.

"Нафтогаз" намагається стягнути такий борг у судовому порядку. Так, рішення щодо стягнення було прийнято судом першої інстанції ще в 2016 році, Верховний суд виніс своє рішення у даній справі у квітні 2018 року.

23 травня НАК повідомила про стягнення з "Дніпропетровськгазу" 6,2 млн грн заборгованості за природний газ для виробничо-технологічних втрат (ПТП). В результаті виконавчо виробництва в даний час заарештовані банківські рахунок, нерухомість і транспортні активи товариства, що, за словами представників облгазу, матиме негативний вплив на якість надання послуг, виконання диспетчерсько-аварійних робіт.

При цьому в "Дніпропетровськгазі" заявили, що готові розрахуватися за боргами перед "Нафтогазом", але виконання даних намірів залежить від того, як скоро компенсує НКРЕКУ понесені за занижений тариф збитки.

"Нафтогаз" раніше заявив, що Дніпропетровськгаз всіляко ухиляється від сплати боргу, "незважаючи на те, що рішення на користь Нафтогазу в рамках цієї справи судом першої інстанції прийнято в 2016 році, а Верховний суд поставив крапку в розгляді ще в квітні 2018 року".

У липні 2018 року Дніпропетровськгаз виклопотав судове рішення про відстрочення виплати боргу до квітня 2019 року. Пізніше компанія намагалася оформити ще одну відстрочку виплати на рік, однак його врешті-решт скасував апеляційний суд.