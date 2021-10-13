600 тисяч домогосподарств будуть платити за газ удвічі більше: у чому причина

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600 тисяч домогосподарств з початком опалювального сезону у жовтні будуть платити за газ 16,5 грн/куб замість 8.

Про це йдеться у статті видання "БизнесЦензор".

Зазначається, що найбільш незахищені українські споживачі з початком опалювального сезону будуть платити підвищену ціну за газ через "непродумане регулювання ринку газу і відсутність контролю".

"Насамперед, це стосується побутових споживачів (населення), які після втрати свого постачальника були автоматично переведені на постачальника останньої надії (ПОН) тариф якого в жовтні в два рази вище середнього тарифу для населення", - пишуть автори матеріалу.

Вони пояснюють, що за останній рік збанкрутувала велика кількість постачальників газу, а їхні споживачі вимушено переходять до постачальника останньої надії, у якого тарифи вищі від фіксованої ціни на газ.

При цьому, функції постачальника останньої надії виконує ГК "Нафтогаз України", яка також звичайним постачальником газу і має тариф -7,96 грн/куб.

Натомість на жовтень тариф для ПОН встановили у розмірі 16,56 грн/куб.

"Через відмову постачальників продавати газ населенню на ПОН перейшло 600 тисяч побутових споживачів. Найпоширенішою причиною відмови від побутових абонентів є відсутність рентабельності постачання газу. Ще з кінця 2020 року частина невеличких постачальників, які були засновані власниками місцевих облгазів, вирішили піти з ринку", - йдеться у матеріалі.

А в інших випадках причиною відмови є маніпуляції. Так, журналісти наводять приклад Одеської області, де з жовтня компанія ТОВ "Газ Технолоджі" припинила постачання газу населенню і 126 тис побутових клієнтів перейшли до ПОН.

А у вересні припинило постачання ТОВ "Полтавагаз збут", яка забезпечувала газом 213 тисяч домогосподарств в Полтавській області.

"Офіційна причина переходу споживачів на ПОН в усіх випадках - "невиконання вимог Кодексу газотранспортної системи". Простими словами, компанії відмовились від постачання газу побутовим клієнтам за фіксованими цінами", - пишуть автори статті.

Також підкреслюється, що із запуском ринку газу для населення в серпні 2020 року тарифи ПОН були меншими, ніж ціна газу для населення більшості постачальників.

Але з початку цього року, коли ціни на газ в Європі почали зростати, тариф ПОН значно відрізнявся від ціни постачальників, пише видання.

"Бути клієнтом ПОН стало не вигідно. Втім, споживачі не поспішали укласти договір з новим постачальником через невелике споживання газу влітку. Це призвело до величезної проблеми в жовтні. Тепер обсяги споживання значно зростуть. А ціна ПОН відрізняється від ціни постачальника вже в два рази.

Втім, 600 тис абонентів швидко підписати договори з новими постачальниками не зможуть. Для частини з них, мешканців сіл, підписання нового договору, через інтернет, банк, або поштового оператора - буде неабиякою проблемою.

Вочевидь, більшості з цих споживачів під час опалювального сезону доведеться платити за газ в два рази вищій тариф ПОН", - резюмують журналісти.

"ГК "Нафтогаз України" як ПОН обслуговує домогосподарства у Донецькій, Херсонській та Полтавській областях, у місті Кременець Тернопільської області, у Мелітополі та Мелітопольському районі Запорізької області, Коростишеві та Коростишівському районі Житомирської області, місті Шепетівка Хмельницької області та Одеській області.

У загальному портфелі ПОН 595 тис фізичних осіб та 270 юридичних осіб (ТКЕ). Станом на вересень 2021 року, заборгованість населення в портфелі ПОН складає 401 млн гривень", - заявили в "Нафтогазі".

Нагадуємо:

НАК "Нафтогаз України" пропонує бюджетним та релігійним організаціям середньострокові контракти із фіксованою ціною на газ – 13,7 гривні за кубометр (із транспортуванням та ПДВ – 16,8 гривні).

Підписаний за участю президента Володимира Зеленського меморандум про пільгові тарифи на газ передбачає, що ціна газу для бюджетних установ становитиме 13,66 грн за кубометр.

Продавати газ за такими цінами зобов'язали газопостачальну компанію "Нафтогаз Трейдинг", яка входить в групу "Нафтогаз".

Відповідно до закону, бюджетні установи зобов'язані укладати договори тільки через проведення тендерів.

Ці тендери вони проводять, але "Нафтогаз Трейдинг" в них не бере участі.

Керівники місцевих органів влади заявляли, що не можуть зв'язатися з "Нафтогаз Трейдингом" щоб умовити компанію прийти на тендери з вказаною в меморандумі ціною.

У той же час через високу ціну газу приватні постачальники масово розривають договори з державними та комунальними установами, які були укладені раніше за нижчими цінами.

В результаті школи і лікарні змушені оголошувати тендери на придбання газу з очікуваною вартістю від 30 грн до 35 грн за тисячу кубометрів.