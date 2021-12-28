Енергетичне співтовариство виступає проти компенсації для облгазів за рахунок Оператора ГТС

Секретаріат Енергетичного співтовариства наголошує, що у зв'язку з положеннями газової директиви ЄС операторам систем заборонено вести діяльність з постачання або видобутку газу.

Про це йдеться у листі Енергоспівтовариства.

Також покладання такого зобов'язання на оператора ГТС поставить під загрозу його фінансову стабільність.

Для боротьби з несанкціонованими відборами газу облгазами Енергоспівтовариство пропонує НКРЕКП встановити відповідний тариф на розподіл, який включав би витрати на купівлю газу для виробничо-технічних втрат за ринковими цінами.

У разі неможливості встановлення нового тарифу Енергоспівтовариство пропонує покласти тимчасове ПСО на постачаючу компанію – "Нафтогаз".

За словами співрозмовників у Кабміні, накладення PSO на Оператора ГТС є порушенням критеріїв його сертифікації і може призвести до втрати транзитного контракту з "Газпромом".

Нагадуємо:

НАК "Нафтогаз України" домагається накладання спеціальних зобов'язань (PSO), які передбачають постачання газу для облгазів для покриття виробничо-технологічних втрат за "пільговою" ціною 7,42 грн за кубометр на Оператора ГТС.

Микола Топалов, ЕП