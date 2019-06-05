Суд подтвердил победу облгаза Фирташа над НКРЭКУ по делу о 600 миллионах

Шестой апелляционный административный суд подтвердил решение суда первой инстанции по иску АО "Харьковгаз" в Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, обязав регулятора установить для компании экономически обоснованный тариф, включив в него возмещения 589,9 миллиона гривень убытков.

Об этом сообщили в "Харьковгазе", передает "Интерфакс-Украина".

Речь идет о компенсации убытков, понесенных компанией в результате установления для нее тарифа, в котором объем природного газа для производственно-технологических расходов (ПТВ) были учтены не на достаточном уровне.

Согласно решению суда от 15 мая 2019 года, НКРЭКУ обязана включить в тариф компенсацию стоимости газа на ПТО по 2014-2015 гг. В размере 230,3 млн грн, за 2016-2017 гг. - 124 млн грн, за прошлый год - 235,3 млн грн.

Так, по данным "Харьковгазу", цена топлива, учтенная Нацкомиссией в тарифе, составляет 5,8 тыс. грн за 1 тыс. куб. м газа, тогда как фактическая средневзвешенная цена за 2018 составляет более 11 тыс. грн.

Ранее аналогичное решение Шестой апелляционный админсуд вынес по иску АО "Днепропетровскгаз" о компенсации Нацкомиссии 1,038 млрд грн убытков от необоснованного тарифа на распределение.

Как сообщалось, газораспределительные компании неоднократно поднимали вопрос учета на ненадлежащем уровне объемов газа для ПТВ в установленных регулятором тарифах, а также вопросы учета газа для ПТВ по заниженной стоимости. По данным "Региональной газовой компании" (РГК), убытки операторов газораспределительных сетей, в том числе и из-за заниженного тарифа, за последние пять составляют 40 млрд грн.

Напомним, ранее Шестой апелляционный административный суд Киева обязал Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, компенсировать АО "Днепропетровскгаз" Дмитрия Фирташа 1,038 миллиарда гривень убытков, понесенных в результате установления в 2016 году тарифа на распределение природного газа.