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Ринки очікують на зниження процентних ставок ФРС

Вівторок, 4 червня 2019, 19:45
 

Серед інвесторів зростає переконаність в тому, що Федеральна резервна система знизить процентну ставку в найближчі місяці.

Про це пише Bloomberg.

Фінансові ринки закладають в котирування як мінімум два зниження процентної ставки по чверть процентного пункту до кінця року - на одне більше, ніж очікували всього кілька днів тому.

Інвестори будуть уважно стежити за конференцією ФРС зі стратегії, інструментів і сигналів грошово-кредитної політики, яка відкривається в Чикаго.

"Наразі ми передбачаємо базовий сценарій, згідно з яким ФРС з небажанням знизить ставку тричі починаючи з вересня. Проте ми не думаємо, що Комітет ФРС з відкритих ринків уже прийшов до такого висновку, і зберігається значна ймовірність того, що йому вдасться залишити ставки без змін", - написали Крішна Гуха і Ерні Тедескі з Evercore ISI.

Ринок все більше переконаний, що ФРС знизить ставку, написав керівник стратегії Bank of America Corp. з процентних ставок США Марк Кабана.

"Питання тільки в тому, як скоро і наскільки", - говорить він.

Будь-які коментарі щодо перспектив з боку Пауелла і віце-голови ФРС Річарда Кларіди можуть вплинути на очікування інвесторів і економістів.

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Нагадуємо:

Федеральна резервна система просигналізувала про тимчасове завершення підвищення процентної ставки і готовність бути гнучкою в питанні скорочення своїх вкладень в облігації.

Останній цикл підвищення процентних ставок в США тривав з червня 2003 року по червень 2006 року.

З того моменту і до 2015 року ФРС послідовно знижувала вартість грошей - спочатку акуратними кроками з 5,25% до 4,25% річних (до кінця 2007 року), потім, на фоні іпотечної кризи, - різкіше, до 3% до січня і 2% - до квітня 2008 року.

На фоні обвалу ринків восени 2008 року ФРС послідовно знизила ставку до 1,5%, до 1%, а в грудні - до історичного мінімуму в діапазоні від 0 до 0,25%.

Наразі ФРС щомісячно скорочує свої вкладення на 50 млрд доларів. Президент США Дональд Трамп піддав критиці такі дії голови ФРС Джерома Пауелла.

Рішення скорочувати обсяг вкладень ФРС прийняла ще у вересні 2017 року, коли нею керувала Джанет Йеллен. Тоді активи ЦБ становили 4,5 трлн дол.

Скорочення активів почалося з 10 млрд доларів на місяць шляхом відмови від щомісячного реінвестування в казначейські папери США.

За нинішніх темпів скорочення балансу, що, швидше за все, займе до 3,5 років, він буде доведений до 2,5 трлн доларів.

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ФРС США ринки

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