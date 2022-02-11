У Goldman Sachs прогнозують сім підвищень ставки ФРС до кінця року

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Аналітики Goldman Sachs прогнозують, що ФРС США підвищить ставку 7 разів упродовж цього року.

Про це пише Bloomberg.

Аналітики вважають, що регулятор збільшуватиме ставку на 0,25% на кожному засіданні, щоб стримати зростання цін.

Раніше в Goldman Sachs прогнозували 5 підвищень цього року.

"Підвищити ставку ФРС змушують висока інфляція та короткострокові інфляційні очікування, а також швидке зростання зарплат. Проте більшість представників ФРС, які говорили про ставку, виступили проти її різкого підвищення на засіданні у березні", - йдеться у аналітичній записці.

Водночас базовий сценарій економістів Deutsche Bank передбачає підвищення ставки в березні на 50 б. п. Вони вважають, що ФРС продовжуватиме агресивні заходи.

Вони очікують, що після підвищення ставки на 50 б.п. регулятор підніматиме ставку на 25 б. п. на кожному засіданні цього року, крім листопадового, внаслідок чого загальне підвищення ставки становитиме 175 б. п.

Наприкінці січня ФРС заявила, що підвищить ставку при зростанні цін значно вище за 2% і сильному ринку праці. Востаннє американський регулятор підвищував ставку у 2018 році.

Нагадаємо:

Інфляція у США у січні прискорилась до 7,5% у річному вимірі, досягнувши нового 40-річного максимуму.

Федеральна резервна система зберегла ставку на рівні 0-0,25% річних.

Раніше повідомлялося, що ринок очікує підвищення облікової ставки на наступних зборах у березні.

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Економічна правда