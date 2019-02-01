ФРС анонсувала довгу паузу в підвищенні ставок

Федеральна резервна система просигналізувала про тимчасове завершення підвищення процентної ставки і готовність бути гнучкою в питанні скорочення своїх вкладень в облігації.

Про це повідомляє Bloomberg.

Цей крок є різким розворотом в порівнянні з минулим місяцем, коли регулятор зберігав настрій на жорсткість монетарної політики.

"Комітет ФРС з відкритих ринків буде терплячим, визначаючи, які майбутні коригування цільового діапазону ставки федерального фінансування можуть бути доцільні", - йдеться в заяві центробанку.

Таке формулювання відкриває шлях для того, щоб наступним кроком могло бути і зниження ставки.

В окремій спеціальній заяві ФРС повідомила, що "готова скоригувати будь-який елемент для завершення нормалізації балансу в світлі розвитку економічних і фінансових подій".

Глава ФРС Джером Пауелл сказав журналістам, що, хоча економіка США почуває себе добре, уповільнення зростання в Китаї і Європі, Brexit, торговельні переговори і пауза в роботі американського уряду посилають суперечливі сигнали щодо подальших перспектив.

Акції США виросли, прибутковість казначейських облігацій США знизилася, а долар впав на тлі сигналів центробанку, що вказують на перехід від зусиль щодо запобігання перегріву економіки до підтримки зростання.

Нагадуємо:

У грудні 2018 року більшість в ФРС - 11 з 17 голосів - висловилися за те, щоб підвищити ставку не більше двох разів в 2019-му році, при цьому четверо вважають виправданим лише одне підвищення, а двоє - жодного.

У 2020 році, згідно з прогнозом ФРС, можливе ще одне або два підвищення, на яких цикл посилення грошової політики в США буде завершений.

Наразі ФРС щомісячно скорочує свої вкладення на 50 млрд доларів.

Рішення скорочувати обсяг вкладень ФРС прийняла ще у вересні минулого року, коли її очолювала Джанет Йеллен. Тоді активи ЦБ становили 4,5 трлн дол.

За нинішніх темпах скорочення балансу, що, швидше за все, займе до 3,5 років, він буде доведений до 2,5 трлн доларів.

Розширення активів на балансі ФРС відбувалося на фоні світової фінансової кризи 2007-2009 років і необхідності підтримки фінансової системи США.

У 2007 році активи ФРС становили 800 млрд доларів (6% ВВП на той момент). Завдяки політиці кількісного пом'якшення вони почали зростати.

Останній цикл підвищення процентних ставок в США тривав з червня 2003 року по червень 2006 року.

З того моменту і до 2015 року ФРС послідовно знижувала вартість грошей - спочатку акуратними кроками з 5,25% до 4,25% річних (до кінця 2007 року), потім, на фоні іпотечної кризи, - різкіше, до 3% до січня і 2% - до квітня 2008 року.

На фоні обвалу ринків восени 2008 року ФРС послідовно знизила ставку до 1,5%, до 1%, а в грудні - до історичного мінімуму в діапазоні від 0 до 0,25%.

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