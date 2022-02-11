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ФРС США проведе позапланове закрите засідання: що розглянуть

П'ятниця, 11 лютого 2022, 17:10 - Олексій Павлиш
 
getty images

Федеральна резервна система США 14 лютого проведе позапланове закрите засідання за прискореною процедурою.

Про це повідомляється на сайті ФРС.

На засіданні планують розглянути та визначити авансові і дисконтні ставки, які стягуються федеральними резервними банками.

При цьому, питання щодо базових ставок у порядку денному відсутнє.

Нагадаємо:

Аналітики Goldman Sachs прогнозують, що ФРС США підвищить ставку 7 разів упродовж цього року.

Інфляція у США у січні прискорилась до 7,5% у річному вимірі, досягнувши нового 40-річного максимуму.

Федеральна резервна система зберегла ставку на рівні 0-0,25% річних.

Раніше повідомлялося, що ринок очікує підвищення облікової ставки на наступних зборах у березні.

Читайте більше у статті Ярослава Вінокурова: Друкарський верстат зробив свою справу, США планують згортати антикризові заходи. До чого готуватися світу та Україні?

Економічна правда

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ФРС США фінанси

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