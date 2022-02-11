ФРС США проведе позапланове закрите засідання: що розглянуть
Федеральна резервна система США 14 лютого проведе позапланове закрите засідання за прискореною процедурою.
Про це повідомляється на сайті ФРС.
На засіданні планують розглянути та визначити авансові і дисконтні ставки, які стягуються федеральними резервними банками.
При цьому, питання щодо базових ставок у порядку денному відсутнє.
Нагадаємо:
Аналітики Goldman Sachs прогнозують, що ФРС США підвищить ставку 7 разів упродовж цього року.
Інфляція у США у січні прискорилась до 7,5% у річному вимірі, досягнувши нового 40-річного максимуму.
Федеральна резервна система зберегла ставку на рівні 0-0,25% річних.
Раніше повідомлялося, що ринок очікує підвищення облікової ставки на наступних зборах у березні.
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Економічна правда
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