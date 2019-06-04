Рынки ожидают снижения процентных ставок ФРС

Среди инвесторов растет убежденность в том, что Федеральная резервная система понизит процентную ставку в ближайшие месяцы.

Об этом пишет Bloomberg.

Финансовые рынки закладывают в котировки как минимум два снижения процентной ставки по четверть процентного пункта к концу года - на одно больше, чем ожидали всего несколько дней назад.

Инвесторы будут внимательно следить за конференцией ФРС по стратегии, инструментам и сигналам денежно-кредитной политики, которая открывается в Чикаго.

"Сейчас мы предвидим базовый сценарий, согласно которому ФРС с неохотой снизит ставку трижды начиная с сентября. Тем не менее мы не думаем, что Комитет ФРС по открытым рынкам уже пришел к такому выводу, и сохраняется значительная вероятность того, что ему удастся оставить ставки без изменений", - написали Кришна Гуха и Эрни Тедески из Evercore ISI.

Рынок все больше убежден, что ФРС понизит ставку, написал руководитель стратегии Bank of America Corp. по процентным ставкам США Марк Кабана.

"Вопрос только в том, как скоро и насколько", - говорит он.

Какие-либо комментарии о перспективах со стороны Пауэлла и вице-председателя ФРС Ричарда Клариды могут повлиять на ожидания инвесторов и экономистов.

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Напоминаем:

Федеральная резервная система просигнализировала о временном завершении повышения процентной ставки и готовности быть гибкой в вопросе сокращения своих вложений в облигации.

Последний цикл повышения процентных ставок в США продолжался с июня 2003 по июнь 2006-го года.

С того момента и до 2015 года ФРС последовательно снижала стоимость денег - сначала аккуратными шагами с 5,25% до 4,25% годовых (к концу 2007-го года), затем, на фоне набиравшего обороты ипотечного кризиса, - резче, до 3% к январю и 2% - к апрелю 2008-го года.

На фоне обвала рынков осенью 2008-го ФРС последовательно снизила ставку до 1,5%, до 1%, а в декабре - до исторического минимума в диапазоне от 0 до 0,25%.

На данный момент ФРС ежемесячно сокращает свои вложения на 50 млрд долларов. Дональд Трамп подверг критике такие действия Пауэлла.

Решение сокращать объем вложений ФРС приняла еще в сентябре 2017 года, когда ей руководила Джанет Йеллен. Тогда активы ЦБ составляли 4,5 трлн долларов.

Сокращение активов началось с 10 млрд долларов в месяц путем отказа от ежемесячного реинвестирования в казначейские бумаги США.

При нынешних темпах сокращение баланса, скорее всего, займет до 3,5 лет, он будет доведен до 2,5 трлн долларов.