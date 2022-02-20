У JPMorgan прогнозують дев'ять підвищень ставки ФРС поспіль
Економісти JPMorgan Chase & Co. прогнозують, що Федеральна резервна система США, ймовірно, підвищить процентні ставки на 25 базисних пунктів на дев'яти засіданнях поспіль у спробі знизити інфляцію.
Про це пише Bloomberg із посиланням на аналітичний звіт команди, яку очолює економіст Брюс Касман.
Економісти нагадують, що інфляція у США у січні прискорилася до 7,5% у річному вимірі, досягнувши нового максимуму за 40 років.
"Тепер ми більше не бачимо уповільнення порівняно з майже рекордним темпом минулого кварталу", - кажуть аналітики.
Вони вважають, що може виникнути "петля зворотного зв'язку" між сильним зростанням, ціновим тиском та поведінкою приватного сектору.
Це явище збережеться, навіть якщо інтенсивність поточного цінового тиску в енергетичному секторі зменшиться, кажуть експерти.
Bloomberg додає, що звіт економістів JPMorgan Chase вийшов після заяви президента Федерального резервного банку (ФРБ) Чикаго Чарльза Еванса, який сказав, що нинішня грошово-кредитна політика хибна і потребує суттєвого коригування, оскільки інфляція прискорилася до 40-річного максимуму.
Нагадаємо:
Аналітики Goldman Sachs прогнозують, що ФРС США підвищить ставку 7 разів упродовж цього року.
Інфляція у США у січні прискорилась до 7,5% у річному вимірі, досягнувши нового 40-річного максимуму.
Федеральна резервна система зберегла ставку на рівні 0-0,25% річних.
Раніше повідомлялося, що ринок очікує підвищення облікової ставки на наступних зборах у березні.
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Економічна правда
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