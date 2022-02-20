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У JPMorgan прогнозують дев'ять підвищень ставки ФРС поспіль

Неділя, 20 лютого 2022, 13:45 - Олексій Павлиш
 
getty images

Економісти JPMorgan Chase & Co. прогнозують, що Федеральна резервна система США, ймовірно, підвищить процентні ставки на 25 базисних пунктів на дев'яти засіданнях поспіль у спробі знизити інфляцію.

Про це пише Bloomberg із посиланням на аналітичний звіт команди, яку очолює економіст Брюс Касман.

Економісти нагадують, що інфляція у США у січні прискорилася до 7,5% у річному вимірі, досягнувши нового максимуму за 40 років.

"Тепер ми більше не бачимо уповільнення порівняно з майже рекордним темпом минулого кварталу", - кажуть аналітики.

Вони вважають, що може виникнути "петля зворотного зв'язку" між сильним зростанням, ціновим тиском та поведінкою приватного сектору.

Це явище збережеться, навіть якщо інтенсивність поточного цінового тиску в енергетичному секторі зменшиться, кажуть експерти.

Bloomberg додає, що звіт економістів JPMorgan Chase вийшов після заяви президента Федерального резервного банку (ФРБ) Чикаго Чарльза Еванса, який сказав, що нинішня грошово-кредитна політика хибна і потребує суттєвого коригування, оскільки інфляція прискорилася до 40-річного максимуму.

Нагадаємо:

Аналітики Goldman Sachs прогнозують, що ФРС США підвищить ставку 7 разів упродовж цього року.

Інфляція у США у січні прискорилась до 7,5% у річному вимірі, досягнувши нового 40-річного максимуму.

Федеральна резервна система зберегла ставку на рівні 0-0,25% річних.

Раніше повідомлялося, що ринок очікує підвищення облікової ставки на наступних зборах у березні.

Читайте більше у статті Ярослава Вінокурова: Друкарський верстат зробив свою справу, США планують згортати антикризові заходи. До чого готуватися світу та Україні?

Економічна правда

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США ФРС фінанси інфляція JP Morgan

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