Всі розділи
Укр / Рус

Україна погодила ветсертіфікат на експорт молочки до Саудівської Аравії

Понеділок, 24 червня 2019, 15:09
 

Компетентні органи України та Королівства Саудівська Аравія  погодили міжнародний ветеринарний сертифікат для експорту молока та молочної продукції з України до Королівства Саудівської Аравії.

Про це повідомляє прес-служба Держпродспоживслужби на своєму сайті.

Зазначається, що цей матеріал буде корисним для українських постачальників виробників молока та молочних  продуктів, які зацікавлені в експорті товарів до Королівства Саудівської Аравії.

Із сертифікатом можна ознайомитися на офіційному сайті Держпродспоживслужби у розділі "Міжнародне співробітництво", "Сертифікати на експорт з України".

Нагадаємо, у квітні Україна і Саудівська Аравія погодили ветсертифікат на експорт яловичини.

Також у червні погоджено низку ветсертифікатів на експорт м’яса та м'ясопродуктів, молока та молочних продуктів, столових яєць та яєчних продуктів, риби та рибопродуктів та інших харчових продуктів з України до Катару.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

експорт Саудівська Аравія

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Зовнішній дисбаланс: чому в Україні досі не думають про залучення інвестицій 20 червня 2019, 12:45
Український ліс-кругляк потрапив у звіт Єврокомісії про обмеження у торгівлі з партнерами 19 червня 2019, 11:26
Українські продукти продаватимуть у Катарі 10 червня 2019, 15:03
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!