Україна погодила ветсертіфікат на експорт молочки до Саудівської Аравії

Компетентні органи України та Королівства Саудівська Аравія погодили міжнародний ветеринарний сертифікат для експорту молока та молочної продукції з України до Королівства Саудівської Аравії.

Про це повідомляє прес-служба Держпродспоживслужби на своєму сайті.

Зазначається, що цей матеріал буде корисним для українських постачальників виробників молока та молочних продуктів, які зацікавлені в експорті товарів до Королівства Саудівської Аравії.

Із сертифікатом можна ознайомитися на офіційному сайті Держпродспоживслужби у розділі "Міжнародне співробітництво", "Сертифікати на експорт з України".

Нагадаємо, у квітні Україна і Саудівська Аравія погодили ветсертифікат на експорт яловичини.

Також у червні погоджено низку ветсертифікатів на експорт м’яса та м'ясопродуктів, молока та молочних продуктів, столових яєць та яєчних продуктів, риби та рибопродуктів та інших харчових продуктів з України до Катару.

Економічна правда