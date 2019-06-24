Украина согласовала ветсертификат на экспорт молочки в Саудовскую Аравию

Компетентные органы Украины и Королевства Саудовская Аравия согласовали международный ветеринарный сертификат для экспорта молока и молочной продукции из Украины в Королевство Саудовской Аравии.

Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы на своем сайте.

Отмечается, что этот материал будет полезным для украинских поставщиков производителей молока и молочных продуктов, которые заинтересованы в экспорте товаров в Королевство Саудовской Аравии.

С сертификатом можно ознакомиться на официальном сайте Госпродпотребслужбы в разделе "Международное сотрудничество", "Сертификаты на экспорт из Украины".

Напомним, в апреле Украина и Саудовская Аравия согласовали ветеринарных сертификат на экспорт говядины.

Также в июне согласован ряд ветеринарных сертификатов на экспорт мяса и мясопродуктов, молока и молочных продуктов, столовых яиц и яичных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, а также других пищевых продуктов из Украины в Катар.

Экономическая правда