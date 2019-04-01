Україна і Саудівська Аравія погодили ветсертифікат на експорт яловичини

Титанова схема Фірташа. Чому ЗТМК уже два роки не повертають державі Процес повернення державі металургійного гіганта, який наразі контролює Фірташ, максимально затягується. Для чого це робиться, хто купує його продукцію і чому завод заробляє все менше.

Василь Хмельницький: Не займаюся трьома речами — зброєю, наркотиками і бізнесом в Донецьку Серед його активів — аеропорт "Київ", Unit.City та компанія UDP, яка реалізувала проекти "Новопечерські липки", "Паркове містечко" та Ocean Plaza, а також сотні гектарів землі в межах Києва. Як будувалася імперія Хмельницького і до чого тут київська влада. (рос)