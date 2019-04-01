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Україна і Саудівська Аравія погодили ветсертифікат на експорт яловичини

Понеділок, 1 квітня 2019, 12:48
 

Держпродспоживслужба та компетентний орган Королівства Саудівська Аравія погодили форму міжнародного ветеринарного сертифіката на експорт української яловичини.

"Погоджено ветеринарний сертифікат на експорт яловичини до Саудівської Аравії. Детально ознайомитися з ветеринарним сертифікатом можна на офіційному сайті Держпродспоживслужби в рубриці "Міжнародне співробітництво", — зазначається на сторінці Міністерства агрополітики у Facebook.

Нагадаємо, Україна також постачатиме м'ясо птиці до Японії та пшеницю — в Китай і В’єтнам.

Економічна правда

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