Українські кондитерські компанії експортуватимуть свою продукцію в Саудівську Аравію

Українські виробники кондитерської продукції – "Харківська бісквітна фабрика", "Львівська майстерня шоколаду" та "Грона" підписали контракти з відомими місцевими компаніями щодо експорту своєї продукції в Саудівську Аравію та інші країни регіону Затоки.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"МЗС докладає максимальних зусиль для нарощування експорту української харчової продукції в країни Затоки, які розглядаються українськими виробниками як перспективний ринок.

Посольства України в цьому регіоні активізували переговори з місцевим бізнесом для пошуку торговельних партнерів українським компаніям і відзначають, що українська продукція має високий потенціал на ринку. Ми активно формуємо позитивний імідж української продукції та її просування в цьому регіоні", – заявив міністр.

Там додали, що ще декілька українських виробників кондитерської продукції знаходяться на завершальній стадії переговорів з імпортерами та дистриб’юторами із Саудівської Аравії щодо підписання контрактів.