Європейський центробанк може знизити ставку "до мінуса" — ЗМІ

Члени Європейського центробанку очікують, що в якості першого стимулюючого заходу регулятор використає зниження процентної ставки, якщо доведеться розганяти інфляцію.

Про це пише Bloomberg з посиланням на трьох чиновників центробанків єврозони.

Зниження ставок глибше в негативну зону, а не відновлення викупу активів, є найбільш вірогідним початковим кроком регулятора, сказали чиновники, стурбовані рекордно низькими інфляційними очікуваннями.

Чиновники просили не називати їх, посилаючись на конфіденційність дискусій. Представник ЄЦБ відмовився від коментарів.

Президент ЄЦБ Маріо Драгі заявив, що додаткові стимули будуть необхідні "за відсутності будь-яких поліпшень" у прогнозах зростання та інфляції. В якості одного з варіантів дій він зазначив можливість зниження ставки. Його коментарі викликали падіння євро, а грошові ринки тепер закладають зниження ставки на 10 базисних пунктів до грудня.

В ході виступу на щорічному форумі ЄЦБ в Сінтрі, Португалія, Драгі також сказав, що регулятор може відновити програму кількісного пом'якшення, навіть якщо для цього буде потрібно підняти накладені регулятором ліміти.

Ставка за депозитними коштами в еврозоні становить –0,4%, а ключова ставка рефінансування залишається на рівні 0% з березня 2016 року.