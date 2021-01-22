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Пандемія досі становить загрозу для світової економіки – Лагард

П'ятниця, 22 січня 2021, 10:30
 

Пандемія коронавірусу досі створює великі ризики для Єврозони і світової економіки.

Про це заявила голова Європейського центрального банку Крістін Лагард, передає CNBC.

"Початок кампаній з вакцинації в Єврозоні є важливим кроком у врегулюванні кризи у сфері охорони здоров'я. Менше з тим, пандемія і далі створює серйозні ризики для здоров'я населення, а також для Єврозони та світової економіки", - підкреслила Лагард.

Зазначається, що європейські лідери сподіваються прискорити процес вакцинації населення найближчими місяцями, аби стримати поширення коронавірусу та його негативний вплив на економіку.

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коронавірус карантин економіка ЄС ЄЦБ

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Економічна правда
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