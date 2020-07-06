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Коронавірус призведе до глибоких змін у світовій економіці – голова ЄЦБ

Понеділок, 6 липня 2020, 09:25
 

Економічна криза, викликана пандемією коронавірусної інфекції, призведе до глибоких змін у світовій економіці.

Про це заявила голова Європейського центрального банку Крістін Лагард, передає "Інтерфакс-Україна".

На її думку, прискориться перехід до діджиталізаціі та автоматизації, ланцюжки поставок стануть коротшими, а промисловість - більш екологічною.

"Європейському Центробанку доведеться зберігати виключно м'яку грошово-кредитну політику якийсь час і потрібно розробити фінансові інструменти, які дозволять фінансувати трансформацію економіки", - заявила Лагард.

"Перехід до нових економічних моделей буде руйнівним, причому найбільше в перші два роки, - цитує Лагард агентство Bloomberg. - Очевидно, що буде завдано удару по зайнятості та виробництву, а в подальшому ми зможемо сподіватися на поліпшення продуктивності".

"Все це обов'язково вплине на споживчі ціни, - заявила вона. - Можливо, спочатку це буде дефляційний тиск, а потім вже інфляційна динаміка".

Згідно з деякими оцінками, ланцюжки поставок в світовій економіці стануть коротшими приблизно на 35%, а рівень роботизації збільшиться на 70-75%, сказала вона.

Лагард відзначила також швидке зростання онлайн-торгівлі в період локдаунів, коли багато людей були змушені залишатися вдома. Цей тренд, на її думку, буде посилюватися в збиток традиційній торгівлі.

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ЄЦБ фінансова криза економіка карантин коронавірус

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Економічна правда
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