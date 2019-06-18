Европейский центробанк может понизить ставку "до минуса" — СМИ

Члены Европейского центробанка ожидают, что в качестве первой стимулирующей меры регулятор прибегнет к понижению процентной ставки, если придется разгонять инфляцию.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на трех чиновников центробанков еврозоны.

Снижение ставок глубже в отрицательную зону, а не возобновление выкупа активов, является наиболее вероятным начальным шагом регулятора, сказали чиновники, обеспокоенные рекордно низкими инфляционными ожиданиями.

Чиновники просили не называть их, ссылаясь на конфиденциальность дискуссий. Представитель ЕЦБ отказался от комментариев.

Президент ЕЦБ Марио Драги заявил, что дополнительные стимулы будут необходимы "в отсутствие каких-либо улучшений" в прогнозах роста и инфляции. В качестве одного из вариантов действий он отметил возможность понижения ставки. Его комментарии вызвали падение евро, а денежные рынки теперь закладывают снижение ставки на 10 базисных пунктов к декабрю.

В ходе выступления на ежегодном форуме ЕЦБ в Синтре, Португалия, Драги также сказал, что регулятор может возобновить программу количественного смягчения, даже если для этого потребуется поднять наложенные регулятором лимиты.

Ставка по депозитным средствам в еврозоне составляет –0,4%, а ключевая ставка рефинансирования остается на уровне 0% с марта 2016 года.