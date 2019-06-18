"Зелену" енергетику в Німеччині позбавлять субсидій

Команду Меркель критикують за високі тарифи на чисту енергію

Розвиток технологій зробив запуск "зелених" електростанцій дешевшим, і влада Німеччини під шквалом критики може закрити багаторічні програми підтримки відновлюваної енергетики.

Про це пише Bloomberg.

За прогнозом агентства, у 2020 році вартість виробленої "зеленими" електростанціями енергії вперше стане нижчою за вартість електроенергії з невідновлюваних джерел, зокрема вугільних теплоелектростанцій.

При цьому канцлерці Німеччини Ангелі Меркель та її уряду часто доводиться стикатися з критикою за надмірні видатки на підтримку "зеленої" енергетики. Один з аргументів критиків німецьої влади - високі тарифи, до яких призвели державні субсидії власникам "зелених" електростанцій.

Тарифи на електроенергію в Німеччині є чи не найвищими у Європі, поступаючись лише тарифам у Данії, зазначає Bloomberg.

Наразі з альтернативних джерел енергії Німеччина генерує близько 40% всієї виробленої у країні електрики. Відповідно до енергетичної стратегії країни, до 2030 року цей показник має сягнути 65%. До того часу Німеччина має відмовитися від використання атомних електростанцій та ТЕС.

Раніше субсидії власникам сонячних та вітроелектростанцій виплачували у зв’язку з тим, що вартість встановлення таких електростанцій була набагато вищою, за будівництво традиційних. Водночас з часом технології, які використовуються у будівництві СЕС, ВЕС, а також електростанцій, що працюють на біогазу, почали дешевшати, що вплинуло на кінцеву вартість електроенергії, яку вони виробляють.

Зазначимо, в Україні 65% коштів, виплачених державою за альтернативну енергію у 2018 році, пішли десятьом бізнес-групам, у першу чергу - електростанціям, що перейшли від братів Клюєвих китайській держкорпорації CNBM, холдингу Ріната Ахметова, а також ВЕС шведсько-українського бізнесмена Карла Стурена.

Тим часом Найбільший фонд Норвегії позбавляється нафтогазових активів.

Економічна правда