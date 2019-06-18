"Зеленую" энергетику в Германии лишат субсидий

Команду Меркель критикуют за высокие тарифы на чистую энергию

Развитие технологий сделало запуск "зеленых" электростанций дешевле, и власти Германии под шквалом критики могут закрыть многолетние программы поддержки возобновляемой энергетики.

Об этом пишет Bloomberg.

По прогнозу агентства, в 2020 году стоимость произведенной "зелеными" электростанциями энергии впервые станет ниже стоимости электроэнергии из невозобновляемых источников, в том числе угольных теплоэлектростанций.

При этом канцлеру Германии Ангеле Меркель и ее правительству часто приходится сталкиваться с критикой за чрезмерные расходы на поддержку "зеленой" энергетики. Один из аргументов критиков немецкой власти - высокие тарифы, к которым привели государственные субсидии владельцам "зеленых" электростанций.

Тарифы на электроэнергию в Германии - едва ли не самые высокие в Европе, уступая лишь тарифам в Дании, отмечает Bloomberg.

Сейчас из альтернативных источников энергии Германия генерирует около 40% всего производимого в стране электричества. Согласно энергетической стратегии страны, к 2030 году этот показатель должен достичь 65%. К тому времени Германия должна отказаться от использования атомных электростанций и ТЭС.

Ранее субсидии владельцам солнечных и ветроэлектростанций выплачивали в связи с тем, что стоимость установки таких электростанций была намного выше, чем строительство традиционных. В то же время со временем технологии, используемые в строительстве СЭС, ВЭС, а также электростанций, работающих на биогазе, начали дешеветь, что повлияло на конечную стоимость электроэнергии, которую они производят.

Отметим, в Украине 65% средств, выплаченных государством за альтернативную энергию в 2018 году, пошли десяти бизнес-группам, в первую очередь - электростанциям, которые перешли от братьев Клюевых китайской госкорпорации CNBM, холдингу Рината Ахметова, а также ВЭС шведско-украинского бизнесмена Карла Стурена.

Тем временем Крупнейший фонд Норвегии избавляется от нефтегазовых активов.

Экономическая правда