Найбільший фонд Норвегії позбавляється нафтогазових активів

Фонд національного добробуту Норвегії, чий обсяг становить 1 трлн доларів, оголосив про розпродаж акцій нафтогазового сектора на суму близько 7,5 млрд доларів.

Про це пише Bloomberg.

Відповідне рішення було ухвалено урядом країни в п'ятницю, з метою зниження ризиків внаслідок переходу від викопного палива до поновлюваних джерел енергії.

В даний момент фонд має близько 37 млрд доларів в капіталі більш ніж 340 нафтогазових компаній по всьому світу.

Останній крок уряду охоплює 134 компанії, які зосереджені на розвідці і видобутку нафти і газу, але поки не торкнеться таких гігантів як Royal Dutch Shell і Exxon Mobil. Він повинен посприяти вирішенню проблеми зміни клімату.

Таке рішення Норвегії підкреслює ризик того, що країни-виробники енергії можуть залишитися з так званими неконтрольованими активами – нафтохімічними запасами, які більше не потрібні світу, оскільки країни використовують більш чисті джерела енергії, пише видання.

Офіційно Фонд називається Державний пенсійний фонд. Назву змінили в 2006 році, до цього він називався Нафтовий фонд Норвегії, ця назва широко використовується до сих пір.

Уряд Норвегії вкладав всі надприбутки від продажу нафти в цей фонд, заснований в 1990-х роках.

Фонд в основному інвестує в акції, а також в облігації і нерухомість. Він має частку в майже 9 тисячах компаній, та володіє 1,3% світової ринкової капіталізації.

У березні 2016 року уряд вперше за 20 років зняв гроші з рахунків нафтового фонду, оскільки доходи від нафти скоротилися через падіння цін.

У вересні 2017 року фонд вперше досяг обсягу в 1 трлн доларів.

Кошти цього фонду призначені для фінансування загального добробуту Норвегії після того, як в країні вичерпаються запаси нафти.

Економічна правда