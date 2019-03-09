Всі розділи
Укр / Рус

Найбільший фонд Норвегії позбавляється нафтогазових активів

Субота, 9 березня 2019, 11:03
 

Фонд національного добробуту Норвегії, чий обсяг становить 1 трлн доларів, оголосив про розпродаж акцій нафтогазового сектора на суму близько 7,5 млрд доларів.

Про це пише Bloomberg.

Відповідне рішення було ухвалено урядом країни в п'ятницю, з метою зниження ризиків внаслідок переходу від викопного палива до поновлюваних джерел енергії.

В даний момент фонд має близько 37 млрд доларів в капіталі більш ніж 340 нафтогазових компаній по всьому світу.

Останній крок уряду охоплює 134 компанії, які зосереджені на розвідці і видобутку нафти і газу, але поки не торкнеться таких гігантів як Royal Dutch Shell і Exxon Mobil. Він повинен посприяти вирішенню проблеми зміни клімату.

Таке рішення Норвегії підкреслює ризик того, що країни-виробники енергії можуть залишитися з так званими неконтрольованими активами – нафтохімічними запасами, які більше не потрібні світу, оскільки країни використовують більш чисті джерела енергії, пише видання.

Офіційно Фонд називається Державний пенсійний фонд. Назву змінили в 2006 році, до цього він називався Нафтовий фонд Норвегії, ця назва широко використовується до сих пір.

Уряд Норвегії вкладав всі надприбутки від продажу нафти в цей фонд, заснований в 1990-х роках.

Фонд в основному інвестує в акції, а також в облігації і нерухомість. Він має частку в майже 9 тисячах компаній, та володіє 1,3% світової ринкової капіталізації.

У березні 2016 року уряд вперше за 20 років зняв гроші з рахунків нафтового фонду, оскільки доходи від нафти скоротилися через падіння цін.

У вересні 2017 року фонд вперше досяг обсягу в 1 трлн доларів.

Кошти цього фонду призначені для фінансування загального добробуту Норвегії після того, як в країні вичерпаються запаси нафти.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Норвегія нафта

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Норвегія інвестує в українську енергетику мільярд доларів — Гройсман 28 січня 2019, 13:25
Україна і Норвегія посилять енергетичну співпрацю 28 січня 2019, 12:38
Норвегія інвестує 400 мільйонів доларів у вітряні електростанції на Херсонщині 6 вересня 2018, 15:05
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті