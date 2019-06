Приватбанк може подати нові позови проти Коломойського і Боголюбова

Глава правління ПриватБанку Петро Крумханзл не виключає подачу нових позовів до екс-акціонерів фінустанови, які можуть бути подані в суди різних іноземних юрисдикцій.

Про це він повідомив агентству "Інтерфакс-Україна".

"Суди займають багато часу. Як правило, це кілька років. Ми ведемо справи в судах відразу в декількох юрисдикціях паралельно... Я не можу виключати, що ми будемо розширювати цю діяльність і на інші юрисдикції в майбутньому, але в даний час ще рано говорити про це", - сказав Крумханзл.

Він також повідомив, що судові розгляди не відбиваються на діяльності банку.

"Якщо ви запитаєте про ліквідність, то немає ніякого впливу (судових розглядів) на нашу щоденну діяльність. Був короткостроковий вплив у середині квітня після цілого ряду негативних рішень в судах України. В даний час ми знаходимося в абсолютно звичайній ситуації ведення нашого бізнесу, і суди не мають значного впливу", - стверджує глава правління банку.

Він також повідомив, що ведення справ в судах в іноземних юрисдикціях вимагає великої підготовки і обсягу роботи, тому в банку було створено спеціальний підрозділ фінансових розслідувань (Forensic Investigation Unit).

"Таким чином, ми зараз переконані, що у нас досить сильна не тільки команда юридичної підтримки, а також дуже сильна команда, яка займається форензік роботою, тобто роботою з інформацією", - додав банкір.

Нагадаємо:

ПриватБанк у позові від 21 травня 2019 року до суду штату Делавер (США) звинувачує екс-власників банку Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова у нібито відмиванні приблизно 622,8 млн, які були видані у вигляді кредитів комерційним компаніям, проте потім були використані іншими компаніями на покупку для екс-власників банку активів у США.

ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Англії і Уельсу проти екс-власників Приватбанку, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd. (Всі -Великобританія), Rossyn Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd. (Всі Британські Віргінські о-ви), які, ймовірно, їм належать, або перебувають під їх контролем.

Позов банку стосується сумнівних операцій з виданими ПриватБанком кредитами на суму 1,9 млрд доларів, які були використані для авансових платежів іноземним компаніям, які зараз виступають співвідповідачами в англійському процесі разом з колишніми акціонерами банку. Високий суд 4 грудня 2018 року визнав справу неосудною, але банк подав апеляцію.

Наразі сторони ведуть судові суперечки як в Україні, так і в зарубіжних юрисдикціях. Зокрема, Окружний адміністративний суд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського скасував рішення про націоналізацію ПриватБанку, а Кабмін, Нацбанк і сам банк у травні оскаржили це рішення.

Крім того на 22 липня 2019 року призначено розгляд апеляційної скарги в Лондонському суді у спорі між ПриватБанком і його екс-акціонерами, так як Високий суд Лондона 4 грудня 2018 року визнав невідповідним його юрисдикції позов ПриватБанку. Суд також вирішив скасувати виданий як забезпечувальний захід наказ про всесвітній арешт активів Коломойського і Боголюбова і ще шести компаній на суму більше 2,5 млрд доларів, однак він залишається в силі до розгляду апеляції.

На фоні судових рішень навколо ПриватБанку за два останні місяці спостерігався відплив ресурсів, переважно в іноземній валюті: клієнти забрали з банку близько 137 млн доларів і 27 млн євро.