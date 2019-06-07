Через судові баталії з ПриватБанку забрали десятки мільйонів доларів та євро

На фоні судових рішень навколо ПриватБанку за два останні місяці спостерігався відплив ресурсів, переважно в іноземній валюті: клієнти забрали з банку близько 137 млн доларів і 27 млн євро.

Про це в інтерв'ю НВ Бізнес сказала заступник голови правління ПриватБанку Галина Пахачук.

"Клієнти, що тримали валюту для заощадження, першими реагують на можливі коливання валютного ринку і переводять свої активи з банку в сейф. За два місяці ці клієнти забрали з банку близько 137 мільйонів доларів і 27 мільйонів євро", - сказала Пахачук.

За її словами, "весь цей інформаційний фон мав певне значення в квітні і травні, коли клієнти весь час чули з високих трибун про програні суди. На "судовий" інформаційний фон реагували далеко не всі — за ці два місяці був відтік ресурсів в основному в іноземній валюті".

Пахачук також зазначила, що у банку не дуже утримували таких клієнтів. Скорочення частки дорогих валютних пасивів було стратегією фінустанови з 2017 року.

Пахачук також повідомила, що підтверджений аудитом борг пов'язаних із Ігорем Коломойським осіб і компаній перед Приватбанком становить 212 мільярдів гривень.

Нагадаємо:

Приватбанк розкрив активи колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, яких банк звинувачує у відмиванні 470 мільярдів доларів через кіпрські компанії.

У разі, якщо юристи Приватбанку доведуть цю суму у суді, це буде найбільший у світовій історії кейс із відмивання грошей однією групою осіб.