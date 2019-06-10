Передові країни стурбовані зростанням схем ухилення від податків за допомогою криптовалюти

Міжнародна група J5, створена у минулому році податковими органами США, Австралії, Великобританії, Канади та Нідерландів, наразі розслідує 60 великих міжнародних схем із ухилення від сплати податків із використанням криптовалюти.

Про це із посиланням на The Sydney Morning Herald повідомляє Finance.ua.

Іх цих 60 схем як мінімум 12 веде Податкове управління Австралії.

Додатково група J5 розглядає ще 50 випадків ухилення від податків, які можуть в потенціалі потрапити в сферу її інтересу.

Ці схеми були виявлені в результаті глобального обміну даними ключовими країнами, які зосереджені на зловживанні криптовалютою.

Заступник комісара Податкового управління Австралії Уїлл Дей зазначив, що одне із розслідувань, яке ведуть австралійські податківці, відноситься до великої міжнародної фінансової організації та пов'язаних із нею компаній-посередників.

За його словами, завдяки участі у J5 відомство має можливість отримувати більше інформації для запобігання і розкриття податкових злочинів, у тому числі пов'язаних із криптовалютою.

"Ми бачимо, що використання криптовалюти вийшло на рівень, якого раніше не спостерігали. Австралія безперечно дає можливість законних інвестицій у криптовалюту, але ми також бачимо їх використання для здійснення податкових злочинів", - заявив Вілл Дей.

Також він додав, що нерідко австралійські учасники ринку є посередниками між особами, які ухиляються від сплати податків, та офшорними компаніями.

Нагадаємо, раніше глава Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард заявила, що фінансові технології, такі як цифрова валюта, "стрясають" банківську систему і повинні контролюватися для підтримки стабільності.

Економічна правда