Іноземці вивели торік 10 мільярдів доларів дивідендів за кордон 

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У 2021 році обсяг переказів за кордон з метою репатріації дивідендів сягнув 10 млрд доларів, що у 2,5 рази перевищило результат 2020 року.

Про це Національний банк повідомив у відповідь на запит ЕП.

Для цих цілей торік юрособи придбали валюти на 4,1 млрд доларів, тобто вдвічі менше. Це означає, що решта коштів було виведено за рахунок власної валюти. Окремі обсяги купівлі валюти для репатріації супроводжувалися продажем компаніями всередині однієї групи співставних обсягів іноземної валюти. Тобто, в таких випадках репатріація фактично теж здійснюється за рахунок власної валюти.

Загалом зростання обсягів репатріації дивідендів у 2021 році пов'язане з високими прибутками підприємств на тлі сприятливої зовнішньоекономічної кон'юнктури, пояснили в НБУ. Значну частину дивідендів було виплачено підприємствами гірничо-металургійного комплексу.

У січні цьогоріч за кордон з метою репатріації дивідендів перерахували близько 100 млн доларів, а куплено з відповідною метою 87 млн доларів.

Обсяги враховують всі операції з репатріації дивідендів, зокрема виплати дивідендів юридичними особами-нерезидентами. Водночас окремо НБУ не формує статистику щодо репатріації дивідендів юридичними особами-нерезидентами.

Нагадуємо:

Від початку року фізичні особи вивели зі своїх рахунків до 5% коштів, це зумовлено як терміном виплат зарплат та пенсій, так і інформаційним тлом.