Передовые страны обеспокоены ростом схем уклонения от налогов с помощью криптовалют

Международная группа J5, созданная в прошлом году налоговыми органами США, Австралии, Великобритании, Канады и Нидерландов, в настоящее время расследует 60 крупных международных схем по уклонению от оплаты налогов с использованием криптовалют.

Об этом со ссылкой на The Sydney Morning Herald сообщает Finance.ua.

Из этих 60 схем как минимум 12 ведет Налоговое управление Австралии (ATO).

Дополнительно группа J5 рассматривает еще 50 случаев уклонения от налогов, которые могут в потенциале попасть в сферу ее интереса.

Эти схемы были выявлены в результате глобального обмена данными ключевыми странами, которые сосредоточены на злоупотреблении криптовалютами.

Заместитель комиссара ATO Уилл Дэй отметил, что одно из расследований, которое ведут австралийские налоговики, относится к крупной международной финансовой организации и связанным с ней компаниям-посредникам.

По его словам, благодаря участию в J5 ведомство имеет возможность получать больше информации для предотвращения и раскрытия налоговых преступлений, в том числе связанных с криптовалютами.

"Мы видим, что использование криптовалют вышло на уровень, которого раньше не наблюдали. Австралия определенно дает возможность законных инвестиций в криптовалюты, но мы также видим их использование для совершения налоговых преступлений", — заявил Уилл Дэй.

Также он добавил, что нередко австралийские участники рынка являются посредниками между уклоняющимися от уплаты налогов лицами и оффшорными компаниями.

Напомним, ранее глава Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила, что финансовые технологии, такие как цифровая валюта, "сотрясают" банковскую систему и должны контролироваться для поддержания стабильности.

Экономическая правда