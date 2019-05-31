WOG закриває міські кафе: хочуть розвивати інфраструктурні об'єкти

АЗС WOG оголосила про закриття міських кафе і намір надалі розвивати кафе лише на інфраструктурних об'єктах.

Цю інформацію підтвердили у прес-службі компанії, повідомляє Новое Время.

"Ми закрили кафе у місті. Залишилися три кави-поінти в Ашані, у ТРЦ Форум у Львові", - повідомили у WOG.

Також у WOG заявили, що продовжують працювати кафе у 16 поїздах Інтерсіті і трьох аеропортах.

"Ми хочемо розвиватися в інфраструктурних об'єктах", - повідомили у прес-службі WOG.

У Києві у WOG було два міських кафе - на площі Льва Толстого та біля станції метро Олімпійська.

Нагадаємо:

Бізнес АЗК WOG успішно розвивався починаючи з 2013 року, коли ним керував гендиректор мережі Сергій Корецький. За цей час компанія з нафтотрейдера перетворилася у ритейлера і вийшла за межі АЗК, відкривши кафе WOG CAFE формату "сіті".

Перше кафе WOG, що працює окремо від АЗК, було відкрито у Києві в 2015 році. Тоді ж компанія повідомляла про плани відкрити близько 200 подібних закладів по всій Україні.

Також компанія запустила WOG CAFE у поїздах Інтерсіті та аеропорту "Київ" (Жуляни).

Нещодавно кафе WOG відкрилося в оновленому терміналі А аеропорту Київ (Жуляни).

Як повідомлялося раніше, Корецький пішов із компанії у жовтні 2018 року.

А наприкінці 2018 року власник мережі "ОККО" Віталій Антонов розповів ЕП, що "WOG сьогодні не те що нічого не варто, а варто "мінус".

Економічна правда