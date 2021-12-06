Мережа АЗС Glusco друга Медведчука змінила власника

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Компанія SNEL Energy Limited, яка належить грецькому підприємцю Дімітріосу Аніфантакісу, придбала 100% акцій швейцарської компанії Glusco Energy SA, котра володіє понад 100 автозаправними станціями та 4 нафтобазами в Україні.

Про це повідомляє прес-служба Glusco.

Угоду з Нісаном Моїсеєвим (його пов'язують з Віктором Медведчуком, сам Моїсеєв заявляв, що їх пов'язують "дружні відносини, а не ділові") уклали наприкінці жовтня 2021 року.

Сума угоди не розголошується.

"Новий власник мережі АЗС Glusco є громадянином Греції та працює у сфері глобальної торгівлі енергоресурсами вже більше 30 років. Він займав керівні посади вищого рівня у таких компаніях як: Litasco, BP plc, Cargill SA, Motor Oil Hellas та інших", - йдеться у повідомленні.

Наразі Аніфантакіс є членом Ради директорів Motor Oil Hellas - найбільшої грецької нафтопереробної групи, яка володіє сучасним НПЗ у світі і близько 1500 АЗС у Греції та за кордоном.

"Крім того, Дімітріос керує власним широким портфелем компаній в енергетичному бізнесі та у сфері нерухомості як у своїй країні, так і за її межами", - додають у прес-службі.

Як повідомляється на сайті Motor Oil Hellas, Аніфантакіс (1963 року народження), зокрема, був керуючим директором Litasco SA (2018-2020) та головою ради директорів Eiger Shipping S.A (2017-2020) - вони входять до російської мережі "Лукойл".

Протягом 2004-2011 рр. він був генеральним менеджером BP IST (Москва, Росія), відповідав за комерційну діяльність BP PLC Group в Росії та країнах колишнього Радянського Союзу.

У період 1999-2004 рр. був генеральним директором CARGILL PETROLEUM S.A. (Москва, Росія), відповідав за комерційну діяльність компанії в Росії та країнах колишнього Радянського Союзу.

Прес-служба Glusco додає, що Аніфантакіс біля 30 років одружений із українкою і має із нею трьох синів.

"Я вважаю, що у компанії відмінна інфраструктура та хороші перспективи розвитку. Ми плануємо провести її модернізацію відповідно до міжнародних стандартів.

У фокусі нашої уваги у першу чергу будуть підтримання відмінного клієнтського сервісу та високої якості нафтопродуктів, а також впровадження європейських інновацій", - цитує прес-служба заяву нового власника.

За даними сервісу YouControl, Аніфантакіс Дімітріос Антоніос зареєстрований в Україні як фізична особа - підприємець - він займається здаванням в оренду власного нерухомого майна.

За даними держреєстру Мін'юсту, ФОП Аніфантакіс Дімітріос Антоніос Аніфантакіс Дімітріос Антоніос 4687120.

За даними YouControl, такий же контактний номер був вказаний у низки компаній Миколи Злочевського, які припинили свою діяльність (зокрема ТОВ "КОМПАНІЯ "АГРОСТИЛЬ", ТОВ "НАФТОГАЗ ГАРАНТ").

Нагадуємо:

Видання enkorr з посиланням на топ-менеджера торговельної структури з Азербайджану повідомило, що новим власником мережі автозаправних станцій Glusco стане компанія Socar New Energy.

Згодом державна азербайджанська компанія Socar спростувала інформацію про купівлю мережі АЗК Glusco в Україні.

5 липня у коментарі ЕП головний керуючий директор "Глуско Рітейл" Віталій Вандич повідомив, що наразі перемовини щодо зміни власника мережі АЗС майже завершились, але не став називати компанію.

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація щодо того, що новим власником може стати азербайджанська компанія Socar.

Державна нафтова компанія Азербайджану SOCAR підписала угоду щодо права експорту нафпродуктів "Роснефти" в Україну, Польщу, країни Балтії та інші країни Східної Європи.

З квітня компанія Proton Energy Group S.A., до якої входить пов’язана з Віктором Медведчуком мережа Glusco, зупинила поставки продукції на український ринок – один з найбільших партнерів компанії, Wexler, вже заявив про зупинку постачання російського дизпалива.

Новим оператором поставок нафтопродуктів "Роснефти" в Україну стала компанія SNEL Energy Ltd - це сталося внаслідок зміни бенефіціарів і назви Socar New Energy Limited, яка донедавна була оператором цих поставок.

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Економічна правда