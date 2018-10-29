У WOG підтвердили, що Корецький пішов з компанії

Михайло Романів

Сергій Корецький залишив посаду генерального директора мережі АЗК WOG.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

В.о. генерального директора став Михайло Романів, який до цього обіймав посаду комерційного директора у компанії.

"Ви знаєте, паливний ринок - один з найбільш висококонкурентних. Нашій команді вдалося за 5 років зробити те, чого від нас ніхто не очікував - з мережі АЗК стати рітейлером. Тим самим, ми зберегли лідерство на ринку", - прокоментував Корецький.

"Зараз все налагоджено, є сильна команда керуючих менеджерів, які, я впевнений продовжать динамічно розвивати компанію. Я ж маю намір зайнятися власними проектами", - повідомив він.

Сергій Корецький пройшов шлях від молодшого аналітика ГК "Континіум" (з 1999 р) до генерального директора керуючої компанії ГК "Континіум" (з 2007 р). Починаючи з 2013 року успішно розвивав бізнес мережі АЗК WOG на посаді СЕО.

За цей час компанія з нафтотрейдера перетворилася в ритейлера і вийшла за межі АЗК, відкривши кафе WOG CAFE формату "сіті". Також компанія WOG запустила WOG CAFE в поїздах Інтерсіті і в аеропорту "Київ" (Жуляни).

Зараз мережа WOG CAFE налічує 23 автономних кафе. Незабаром, згідно з підписаними контрактами, відкриються нові об'єкти в аеропортах "Бориспіль" та "Львів".

Більш детально про те, що зараз відбувається у компанії, читайте у матеріалі ЕП у вівторок.

Економічна правда