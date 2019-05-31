WOG закрывает городские кафе: хотят развивать инфраструктурные объекты

Сеть АЗС WOG объявила о закрытии городских кафе и планах в дальнейшем развивать кафе только на инфраструктурных объектах.

Эту информацию подтвердили в пресс-службе компании, сообщает Новое Время.

"Мы закрыли кафе в городе. Остались три кофе-поинта в Ашанах, в ТРЦ Форум во Львове", — сказано в сообщении.

Также в WOG заявили, что остаются работать кафе в 16 поездах Интерсити и трех аэропортах.

"Мы хотим развиваться в инфраструктурных объектах", — сообщили в пресс-службе WOG.

В Киеве у WOG было два городских кафе — на площади Льва Толстого и возле станции метро Олимпийская.

Напомним:

Бизнес АЗК WOG успешно развивался начиная с 2013 года, когда им управлял гендиректор сети Сергей Корецкий. За это время компания из нефтетрейдера превратилась в ритейлера и вышла за пределы АЗК, открыв кафе WOG CAFE формата "сити".

Первое кафе WOG, работающее отдельно от АЗК, было открыто в Киеве в 2015 году. Тогда же компания сообщала о планах открыть около 200 подобных заведений по всей Украине.

Также компания запустила WOG CAFE в поездах Интерсити и в аэропорту "Киев" (Жуляны).

А недавно кафе WOG открылось в обновленном терминале, А аэропорта Киев (Жуляны).

Как сообщалось ранее, Корецкий ушел из компании в октябре 2018 года.

А в конце 2018 года собственник сети "ОККО" Виталий Антонов рассказал ЭП, что "WOG сегодня не то что ничего не стоит, а стоит "минус".

Экономическая правда