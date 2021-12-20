Податкова скасує донарахування "Сінево" 1,1 мільярда – Гетманцев

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Державна податкова служба скасує рішення про донарахування "Сінево" 1,1 мільярда гривень податків та проведе додаткову перевірку.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Вислухавши позицію платника податків та позицію Державної податкової служби, ми дійшли висновку, що відбулася дискомунікація між податківцями та платником податків під час планової перевірки. А саме – дискомунікація щодо обсягу та якості надання документів платника податків", – сказав він.

"Однак сторони висловили готовність ухвалити справедливе рішення за результатами цього інциденту. У зв'язку з цим було прийнято рішення скасувати результати акту в цій частині та направити на додаткову перевірку, яка пройде у повній відповідності до законодавства та прав платника податків. Платник податків погодився на таку концепцію", – вказав Гетманцев.

Він додав, що Комітет продовжить спостерігати за розвитком ситуації.

Нагадуємо:

Центральне міжрегіональне управління Державної податкової служби по роботі з великими платниками податків за підсумками проведеної у вересні-листопаді 2021 року в компанії "Сінево Україна" планової податкової перевірки донарахувало 1,085 млрд грн податків, або майже 50% річного виторгу.

У компанії вважають такі претензії абсурдними і звертаються за підтримкою до президента, прем'єра та бізнес-омбудсмена.