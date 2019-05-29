Мінінфраструктури, МОЗ та ГПУ виявилися найбільш неефективними розпорядниками коштів

Рахункова палата, за підсумками проведених у 2018 році аудитів, визначила найбільш неефективних розпорядників бюджетних коштів, серед яких - Міністерство інфраструктури, Міністерство охорони здоров'я та Генеральна прокуратура України.

Про це під час звіту Рахункової палати за 2018 рік у Верховній Раді сказав голова Рахункової палати Валерій Пацкан, повідомляє Укрінформ.

"Вперше в історії Рахункової палати, за підсумками проведених у 2018 році аудитів, ми склали рейтинг найбільш неефективних розпорядників коштів. Це виглядає так - Міністерство інфраструктури, майже 55% з обсягу перевірених нами бюджетних коштів використовувались неефективно. Міністерство охорони здоров'я - 42%, Генеральна прокуратура України - 37%, Державна служба у справах ветеранів війни та учасників АТО - 16%", - сказав Пацкан.

Він зазначив, що ці міністерства найбільш неефективно управляли бюджетними коштами, однак цей рейтинг складений, виходячи з тих об'єктів, які були заплановані на 2018 рік ще попереднім складом Рахункової палати.

Пацкан також нагадав, що Рахункова палата за минулий рік виявила порушень при використанні бюджетних коштів на суму близько 17 млрд грн.