За перше півріччя видатки бюджету не виконані на 44 мільярди – Рахункова палата

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Попри перевиконання плану доходів за перше півріччя, видатки загального фонду держбюджету менші плану на 44,3 млрд грн (7,3%) - не виконаний план видатків за програмами МОЗ, Міноборони, Мінсоцполітики, Мінагрополітики.

Про це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан, коментуючи виконання держбюджету України за січень-червень 2021 року, передає прес-служба відомства.

Зокрема, на 10% (8,4 млрд грн) не виконаний план видатків МОЗ. Із них 3,4 млрд грн - на реалізацію програм державних гарантій медичного обслуговування населення та 1,4 млрд грн - на проведення вакцинації.

"Менше плану видатки Міністерства оборони - на 4,3 млрд грн (7,9%). Із них 1,9 млрд грн - на забезпечення діяльності ЗСУ, підготовку кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їхніх сімей, ветеранів війни та 1,8 млрд грн - на закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння, військової техніки, засобів і обладнання", - заявили у Рахунковій палаті.

За словами Пацкана, не виконаний план видатків Мінсоцполітики - на 3,3 млрд грн (1,9%), із яких 1,6 млрд грн - на виплату деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплату послуг окремим категоріям населення та Мінагрополітики - на 1,1 млрд грн (51%), із них майже 816 млн грн - на фінансову підтримку сільгосптоваровиробників.

"Водночас, спостерігається позитивна тенденція з виконанням плану доходів за перше півріччя. За цей час він перевиконаний майже на 5% - 23,7 млрд грн.

Найбільше перевиконано план ПДВ із урахуванням бюджетного відшкодування, - на 12,7 млрд грн; податку на прибуток підприємств - на 8,2 млрд грн; акцизу із ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) - на 4,4 млрд грн", - підкреслив Пацкан.

За словами голови Рахункової палати, на 3 млрд грн не виконаний план акцизного податку із вироблених в Україні підакцизних товарів; на 0,4 млрд грн - податку та збору на доходи фізичних осіб.

"Не виконується і план державних запозичень - за перше півріччя до загального фонду державного бюджету отримано на 78,7 млрд грн менше плану - 260 млрд грн. Державних зовнішніх запозичень - на 63% менше плану, тоді як від розміщення облігацій внутрішніх державних позик надійшли всі 100% плану - 213 млрд грн", - додав він.

Пацкан також зауважив, що від приватизації державного майна надійшло 1 млрд грн, що менше плану на 8,4 млрд грн (89%).

Нагадуємо:

Від початку року, протягом січня-травня, розпис держбюджету перевиконано на 4,5%, або на 18,3 млрд грн, із надходженнями обсягом 421 млрд грн – у травні з них надійшло 107,2 млрд грн.

У квітні 2021 року до загального фонду державного бюджету надійшло 94,1 млрд грн, що на 3 млрд грн менше за розпис – таким чином держбюджет у цей місяць виконано на 96,9% від плану.

Економічна правда